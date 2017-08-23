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Неожиданно! Путин запретил представителям фейковых республик Донбасса появляться на территории России: пограничная служба ФСБ РФ перестала пропускать через границу автомобили с номерами так называемой "ДНР" - Тымчук

23.08.2017 14:21
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Неожиданно! Путин запретил представителям фейковых республик Донбасса появляться на территории России: пограничная служба ФСБ РФ перестала пропускать через границу автомобили с номерами так называемой "ДНР" - Тымчук

Российские пограничники перестали пропускать через границу автомобили с номерами так называемых "Л/ДНР". Об этом на своей странице в "ФБ" заявил руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает "Диалог.UA".

По его словам, все транспортные средства с регистрационным знаком псевдореспублик без объяснения причин возвращают обратно на свою территорию или предлагают сменить номера на украинские.

Данное решение объясняется осложнением криминогенной ситуации в приграничных районах РФ и увеличением уголовных и административных правонарушений, которые совершают выходцы из временно оккупированных территорий Донбасса.



Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, граница, пограничники, автомобиль, ДНР, ЛНР
 
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