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"Охоту на укров закончил", - соцсети сообщили о смерти боевика по кличке Союз из Донецка
23.08.2017 13:22
На оккупированном Донбассе в минувшее воскресенье был убит один из боевиков "ДНР" по кличке Союз из Донецка. Об этом сообщают пользователи соцсетей со ссылкой на запись знакомой убитого террориста из России, передает dialog.ua.
Пользователь с именем Ольга Ренева подтвердила гибель боевика на своей странице в соцсети. На данный момент место смерти и обстоятельства его ликвидации неизвестны - фамилия и имя боевика также пока не называются, опубликована лишь его фотография.
При этом пользователи изучили профиль сообщившей о гибели боевика Ольги Реневой и выяснили, что она, вероятно, является гражданкой Российской Федерации и активно поддерживает террористов "ДНР" на Донбассе.
Теги: Донецк, Донбасс, смерть, боевик, ДНР
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