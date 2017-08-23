Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Охоту на укров закончил", - соцсети сообщили о смерти боевика по кличке Союз из Донецка

23.08.2017 13:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Охоту на укров закончил", - соцсети сообщили о смерти боевика по кличке Союз из Донецка

На оккупированном Донбассе в минувшее воскресенье был убит один из боевиков "ДНР" по кличке Союз из Донецка. Об этом сообщают пользователи соцсетей со ссылкой на запись знакомой убитого террориста из России, передает dialog.ua.

Пользователь с именем Ольга Ренева подтвердила гибель боевика на своей странице в соцсети. На данный момент место смерти и обстоятельства его ликвидации неизвестны - фамилия и имя боевика также пока не называются, опубликована лишь его фотография.

При этом пользователи изучили профиль сообщившей о гибели боевика Ольги Реневой и выяснили, что она, вероятно, является гражданкой Российской Федерации и активно поддерживает террористов "ДНР" на Донбассе.



Теги: Донецк, Донбасс, смерть, боевик, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх