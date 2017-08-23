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Сутки в АТО: Четверо ранены в результате обстрелов
За сутки 22 августа в зоне проведения АТО на Донбассе трое украинских военнослужащих были ранены, еще один получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Вечером сепаратисты активизировали обстрелы украинских позиций с использованием тяжелого вооружения.
"В частности, на приморском направлении боевики дважды били из артиллерии калибра 122 миллиметра по нашим опорным пунктам на подступах к Талаковке и Водяному. А около 20:00 враг не прицельно выпустил не менее шести снарядов калибра 152 миллиметра возле поселка Водяное - в район, где вообще нет украинских позиций", - говорится в сообщении.
Под минометный огонь дважды попали опорные пункты ВСУ вблизи Гнутово, а из гранатометов били по окрестностям Павлополя.
На донецком направлении в авдеевской промзоне с 19:00 и почти до полуночи велся огонь по бойцам АТО из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В ответ украинские военные накрывали противника плотным огнем. В результате такого противостояния один наш боец получил ранения. Также вечером и ночью боевики открывали огонь в районе Луганского, Троицкого, Зайцево и шахты Бутовка", - добавляют в штабе.
На луганском направлении из минометов и гранатометов били по опорным пунктам ВСУ в окрестностях Новоалександровки и Крымского, в результате чего двое украинских защитников получили ранения.
Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 28 раз нарушили режим тишины.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, сепаратисты, АТО, ВСУ, обстрелы
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