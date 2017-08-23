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Архив - Донецкая область

В Славянске пропала девочка

23.08.2017 18:42
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В Славянске пропала девочка

Мальцева Мария Владимировна 2002 года рождения оставила дом вчера в 23:00, взяв с собой личные вещи. Телефон девочка не взяла. С этого времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160-165 см., волосы темно-русые, среднего телосложения, глаза серые, без особых примет. Была одета: черные лосины, темно синяя кофта с длинными рукавами, черные кроссовки с розовыми шнурками. При себе Мария имела и другую одежду, поэтому могла переодеться. Еще при ней имеется черный рюкзак с розовыми вставками.

Просьба ко всем, кто располагает, какой либо информацией о местонахождении девочки, сообщить по телефону 102 или на мобильные телефоны: 066-942-06-63, 066-153-49-33, 063-554-29-86, а также по телефону доверия: 050-014-79-92.

Источник Знамя индустрии



Теги: Донбасс, Славянск, пропажа, девочка
 
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