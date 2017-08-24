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Горит буквально всё
Почти месяц в нашем регионе действовал высший - пятый - режим пожарной опасности. Жара и непрекращающиеся боевые действия привели к тому, что, по словам руководителя ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Николая Ильченко, горело «буквально всё»: поля, лесополосы, дома, дачные кооперативы. Порой это происходило под «аккомпанемент» детонирующих взрывоопасных предметов, которыми усеяна наша многострадальная земля.
«ГСЧС мобилизовала все свои ресурсы и резервы, привлекает к подвозу воды для тушения пожаров сельхоз- и коммунальные предприятия… И всё равно выезжают на вызовы по приоритету. Бывает, что в одно и то же время происходит несколько пожаров в разных местах, и соответственно пожарные расчёты направляют туда, где пожар самый большой или он может угрожать жизни людей», - сообщал в начале недели губернатор Донецкой области Павел Жебривский.
«Пожарные машины в гаражи не заезжают, работают фактически круглосуточно: только вернулись - снова мчатся по вызову», - отмечал Николай Ильченко.
Один из самых масштабных пожаров произошёл на горе Карачун, что между Краматорском и Славянском. Утром 20 августа там занялась лесная подстилка на площади полтора гектара. По словам Ильченко, потушить её не было возможности - по периметру леса установлены таблички «Мины». На месте происшествия находились представители организации по гуманитарному разминированию «The HALO Trust», они подтвердили наличие взрывоопасных предметов на территории леса.
Подразделения ГСЧС на безопасном расстоянии осуществляли дежурство на месте происшествия, чтобы не допустить распространение пожара. Лишь к ночи огонь удалось обуздать. К тому моменту пожаром было уничтожено 4 га смешанного леса (полгектара верхового и три с половиной - низового). На площади 4,5 га выгорела сухая трава.
Работа по разминированию на горе Карачун в ближайшее время будет крайне затруднена: участки, где недавно бушевал лесной пожар, засыпаны пеплом, словно снегом, в который нога проваливается местами по щиколотку, сообщают «Факты». Свидетели этого огненного ЧП утверждают, что слышали разрывы - очевидно, некоторые мины во время пожара сдетонировали. Но сколько их ещё таится, припорошенных пеплом?
В результате попадания взрывоопасных предметов, поджогов и неосторожного обращения с огнём в течение недели горели село Водяное, Опытное, пгт Зайцево Бахмутского района, Пески, Жованка (подконтрольная Украине часть Зайцево, что у Горловки), Весёлое.
«У нас всё плохо, горит всё!!! Сгорело девять домов. Возгорания в результате обстрелов. Возобновились обстрелы штаба гуманитарной помощи. С высоты Жованка похожа на ад, хотя раньше была райским уголком», - заявил глава военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин.
В Марьинке в результате попадания взрывоопасного предмета произошёл пожар в здании бывшего госпиталя. В процессе тушения пожара детонировали взрывоопасные предметы, из-за чего спасатели вынуждены были отходить на безопасное расстояние…
В Бахмутском районе полностью выгорело село Новокаменка. Огонь начал распространяться с двух часов дня. За считанные минуты выгорели ВСЕ дома в посёлке.
По оценкам Гуманитарной миссия «Пролиска» в августе сгорело не менее 100 домов мирных жителей на линии соприкосновения из-за пожаров, большинство из которых спровоцировано применением трассирующих пуль или взрывами боеприпасов вблизи жилых кварталов.
Пожары лютуют и на территории Донетчины, захваченной боевиками «ДНР» и их российскими хозяевами. В сутки порой там происходит 250 огненных ЧП. В сети местные жители выкладывают фото горящих терриконов у Макеевки и Енакиево. Во тьме те похожи на вулканы, с которых стекает раскалённая лава.
По обе стороны линии разграничения в августе в огне погибли сотни гектаров травы и другой растительности, садовые домики, гаражи, сараи, дома, квартиры. Десятки человек получили ожоги и отравления, есть одиночные сообщения о погибших.
«Дал задание всем руководителям на местах обеспечить выполнение противопожарных мероприятий и усилить бдительность: значительное количество пожаров происходит вследствие поджогов… Такие факты трудно документировать: правоохранители и ГСЧС задокументировали только два факта поджога и открыли соответствующие уголовные производства, - сообщал губернатор Жебривский в начале недели. - Обращаюсь ко всем жителям Донетчины: не пренебрегайте элементарными правилами противопожарной безопасности, берегите наш общий дом!»
…Во вторник погода смилостивилась над Донетчиной. Пошли дожди, стало прохладнее. Но расслабляться не стоит. Не в том месте мы живём и не в то время, чтобы расслабляться.
Ольга НИКОЛАЕВА.
Теги: Донбасс, Донецкая область, пожар, жара, Карачун
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