Из прифронтового блокнота: Шла старушка по тропинке...

24.08.2017 22:29

А кролики остались без обеда

Докучаевск во все времена отличался излишним шумом. До четырнадцатого года основными его источниками служили камнедробилки и прочая горная техника, а теперь - пострелушки. Причём, голос войны порой достигает такой интенсивности, что перед ним тушуются сирены пожарных автомобилей и карет «скорой помощи».

Наверное, именно по этой причине жители горняцкого города не обратили внимания на одинокий взрыв за околицей. В том числе, молодой человек, назовём его Владимиром, отец которого с утра отправился за травой для кроликов.

Забеспокоился парень лишь после того, как вышли все разумные сроки командировки родителя. Да и зверьки в клетках на дачном участке с голодухи начали заметно нервничать.

Конечно, информацию о последовавших за взрывом событиях желательно было бы получить из первых рук, то есть от Владимира. Однако таким образом я бы оказался в числе пишущей братии, которая ради жареных фактов готова без угрызения совести переступить через законы христианской морали и порог чужой квартиры, куда пришло горе.

Поэтому пришлось довольствоваться показаниями второстепенных свидетелей, а заодно на свой страх и риск без провожатого отправиться на место ЧП.

Поклонный крест осколки пощадили.

Медвежий угол у линии боевого соприкосновения

За годы войны городская околица заметно одичала. Брошенные на произвол сады и примыкающая к ним полезащитная полоса местами совсем вытеснили капустные грядки и оккупировали несколько гектаров сельхозугодий.

Всё это вместе взятое докучаевцы именуют терра инкогнито, то есть - медвежьим углом, куда без особой надобности лучше не соваться. Именно об этом меня предупредила пожилая женщина, судя по наполненным дарами сада-огорода сумкам, владелица одного из дачных участков:

- Вчера один из наших... кажется, его зовут Анатолий... нарушил запрет. Нет, мы с ним просто раскланивались при встрече, да обменивались мнениями по поводу урожая огурцов... Пошёл накосить травки кроликам, да и нарвался на мину. Так что мой вам совет - уезжайте от греха подальше.

Рисковать автомобилем нашей мобильной группы мы с водителем не решились. Много ли увидишь через лобовое стекло... Другое дело - пешком. Есть, по крайней мере, шанс заметить по курсу проводок растяжки, или пожелтевший квадратик травы, где под корнями пырея притаилась противопехотная мина.

Снаряды периодически залетают и на погост.

Зри под ноги, прохожий

Меры предосторожности - железное правило для жителя прифронтовой зоны. Но они очень утомляют. И отнимают много времени. Приходится больше глядеть под ноги, чем по сторонам.

В итоге я потратил около часа, чтобы по полученным ранее ориентирам оказаться на месте трагедии. Да и то наткнулся совершенно случайно. Стал отцеплять прилипший к брючине стебель репейниковой липучки и увидел испятнанную засохшей кровью траву. Такой след мог оставить лишь подранок. Неважно, зверь или человек.

Углубляться в заросли я не осмелился. А всё потому, что сегодня утром меня предупредили:

- Дачный участок толком ещё не обследован на предмет неразорвавшихся боеприпасов и растяжек. Та роковая мина - явно не единственная.

- Спасибо за дельный совет. Буду вдвойне благодарен, если расскажите о том, что произошло за околицей.

- Пошёл человек за кормом для кроликов. Возле дачных участков трава от жары вся посохла. Увидел низинку с зелёной растительностью, а там, как вы поняли, мины... Кто и для какой цели их понатыкал, остаётся только гадать... Короче, бедолаге перебило обе ноги, повредило артерию. Дополз до дороги, где и скончался от потери крови. Конечно, его бы, возможно, удалось спасти при оперативном оказании помощи. Но на одинокие разрывы сегодня никто не обращает внимания...

В тени одичавших садов

При аналогичных обстоятельствах погибла землячка Анатолия, пожилая женщина. Возвращалась из пригородного посёлка напрямик через поле и напоролась на установленную неизвестными растяжку.

Обнаружили пенсионерку спустя трое суток. Да и то благодаря родственнику, который на всякий случай решил обследовать заброшенную тропинку.

После случившегося всем советовали придерживаться исключительно протоптанных дорог и по возможности избегать обочин.

Разумеется, подавляющая часть докучаевцев предупреждению не вняла. В том числе - мой знакомый, который пригласил друзей-товарищей на похороны любимого пса:

- Подберём симпатичное местечко за околицей. Там же и поменяем. Считайте, десяток охотничьих сезонов вместе с Диком отбегали.

Правда, знакомый тут же спохватился:

- Слушайте, а воякам не покажутся подозрительными мужики с лопатами? Да ещё в прифронтовой зоне...

О минах он так и не упомянул. А напрасно. Ведь этим самым «симпатичным местечком» вполне могла оказаться околица, где в тени одичавших садов растёт упорно не желающая поддаваться суховеям трава для кроликов.

Дача закрыта. Все ушли на погребение.

Минные ловушки - повсюду

С начала года на Донбассе погибло немало мирных жителей. В их числе - Анатолий. Какая часть жертв приходится на растяжки и противопехотные мины, в сводках потерь не указано. Впрочем, и без того понятно, что запрещённые международными конвенциями эти виды вооружения играют далеко не последнюю роль.

Ещё задолго до войны один из жителей Волновахи попытался устранить соперника при помощи установленной в туалете растяжки. И хотя объект покушения отделался испугом, дело получило резонансную огласку.

Но то, что тогда показалось сверхординарным приключением, сегодня выглядит детской шалостью. Уже не только отдельно взятое отхожее место, а тысячи гектаров земли донецкой густо нашпигованы противотанковыми и противопехотными минами.

Их устанавливают даже в пунктах пропуска, о чём поначалу было не принято ставить в известность пересекающих линию боевого соприкосновения мирных граждан. А чем всё это заканчивается, могут поведать пассажиры рейсового автобуса Златоустовка-Донецк. Разумеется, те, кому удалось выжить.

Нет покоя усопшим, нет пощады живым

Хоронили Анатолия сутки спустя. Как и положено, по христианскому обычаю, в изголовье закопали крест-времянку. На нём две даты. Рождения и смерти.

- Ему бы ещё жить да жить, - вздохнул кто-то из присутствующих при погребении новопреставленного раба Божьего.

Увы, эта фраза всё чаще звучит на погосте прифронтового города, где осколками помечено буквально всё. Лечебные учреждения, детсады, школы, жилые дома, яблони на дачных участках, кладбища.

Как сказала по этому поводу женщина с дарами сада-огорода, докучаевцам никто не завидует. Ни живым, ни мёртвым. Ведь это ещё надо поглядеть, кто из них в лучшем положении:

- Я так думаю, - добавила она, - что последние. Ведь им не надо сутки напролёт дрожать в ожидании очередного обстрела, а тем более - заготавливать траву для кроликов на минном поле.

Эту тропинку лучше обойти стороной.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Фото автора.