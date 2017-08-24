Российские певицы собрались порадовать боевиков «ЛДНР»

24.08.2017 17:25

Выступить на сцене оккупированного Луганска едут такие звезды российской эстрады как Анита Цой, Елена Подлужная и группа «Стрелки»

Они будут петь на концерте 27 августа, который террористы организовывают на праздник Дня шахтера.

Об этом сообщают сепаратистские издания. В сообщении отмечается, что на концерт оккупанты приглашают жителей Луганска и области, а также украинцев, которые живут на мирной территории Украины.

Похоже, что российские артисты никак не могут прожить без украинской публики. Группа «Стрелки» недавно посещала оккупированный Донецк, где выступила на концерте вместе с забытым певцом 90-х Александром Фадеевым, известным под всевдонимом Данко.

Напомним, российский актер театра и кино Александр Носик, звезда сериалов «Возвращение Мухтара» угодил в базу преступников украинского центра «Миротворец». Ему вменяют отрицание российской агрессии, незаконную концертную деятельность на территории оккупированного Россией полуострова Крым, а вследствие этого и сознательное нарушение государственной границы Украины.

Как сообщала Politeka, известный российский пропагандист Борис Корчевников, который транслировал антиукраинские идеи, столкнулся с серьезными проблемами со слухом из-за опухоли головного мозга.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Знай.ua».