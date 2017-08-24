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Сегодня начался самый трагический бой в новейшей истории Украины
Ровно три года назад начался первый бой, с которого началось окружения под Иловайском
Военный эксперт и журналист Юрий Бутусов напомнил, что ровно три года назад под городом Кутейниково начался первый бой украинских воинов, с которого началось окружения под Иловайском.
“Это был бой с головным дозором 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ, который вышел в тыл войскам сектора «Б». Противотанковая батарея 51-й механизированной бригады, в то время когда на Хрещатике еще шел парад, развернулась на прямую наводку и в 12.15 дала первый залп по агрессорам в ходе Иловайской операции”, — напомнил Бутусов.
В ходе этого столкновения российский дозор был разбит, а 10 российских десантников были взяты в плен бойцами 3-го батальона 51-й бригады.
“После завершения операции 51-ю бригаду расформировали, как ни парадоксально, за бегство с поля боя, а на самом деле, чтобы оправдать и и назначить кого-то «стрелочниками», и «отмазать» убывшее на парад начальство. На самом деле наши войска в безнадежной обстановке сделали все, что могли”, — пояснил эксперт.
Напомним, в трагических боях под Илловайском по разным оценкам погибли от 366 до более тысячи украинских воинов.
Напомним, что Семен Семенченко рассказал, как высшее украинское командование Украина уничтожало украинских патриотов и добровольцев под Иловайском.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, война, Иловайск, АТО
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