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В КРАМАТОРСКЕ МУЖЧИНА НАПАЛ НА ПЕНСИОНЕРКУ РАДИ ЕДЫ

24.08.2017 14:30
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В КРАМАТОРСКЕ МУЖЧИНА НАПАЛ НА ПЕНСИОНЕРКУ РАДИ ЕДЫ

Происшествие произошло посреди белого дня в центре города. 

Неизвестный мужчина отобрал у пенсионерки пакет с продуктами и попытался убежать, но был остановлен неравнодушным прохожим.

Пожилая женщина, возраст которой составляет 78 лет, вышла из магазина с пакетом продуктов и направилась в сторону дома. Около подъезда ее остановил неизвестный мужчина и попытался забрать покупки. Когда женщина отказалась отдавать пакет, мужчина применил физическую силу, забрал желаемое и попытался убежать.

Произошедшее увидел неравнодушный прохожий. Не долго думая, свидетель преступления догнал злоумышленника и задержал его до приезда полиции.

Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчина уже ранее был судим и вышел из тюрьмы в 2014 году.  Свой поступок задержанный объяснил тем, что очень хотел кушать. По факту возбуждено уголовное производство.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, пенсионер, Краматорск, еда, нападение
 
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