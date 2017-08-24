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В КРАМАТОРСКЕ МУЖЧИНА НАПАЛ НА ПЕНСИОНЕРКУ РАДИ ЕДЫ
Происшествие произошло посреди белого дня в центре города.
Неизвестный мужчина отобрал у пенсионерки пакет с продуктами и попытался убежать, но был остановлен неравнодушным прохожим.
Пожилая женщина, возраст которой составляет 78 лет, вышла из магазина с пакетом продуктов и направилась в сторону дома. Около подъезда ее остановил неизвестный мужчина и попытался забрать покупки. Когда женщина отказалась отдавать пакет, мужчина применил физическую силу, забрал желаемое и попытался убежать.
Произошедшее увидел неравнодушный прохожий. Не долго думая, свидетель преступления догнал злоумышленника и задержал его до приезда полиции.
Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчина уже ранее был судим и вышел из тюрьмы в 2014 году. Свой поступок задержанный объяснил тем, что очень хотел кушать. По факту возбуждено уголовное производство.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, пенсионер, Краматорск, еда, нападение
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