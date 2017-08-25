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Росія має вивести свої війська з Донбасу - Волкер
Про це він заявив в інтерв'ю "Дождю".
"Потрібно чітко розуміти, що на Донбасі є російські війська, в Донецькій і Луганській областях. Там є військова техніка та обладнання. Проблема в тому, що присутність там воєнної техніки створює конфлікт. Згідно з офіційними доповіддю ОБСЄ, більшість порушень режиму припинення вогню йде саме від російської сторони. Не всі, але більша частина. Інтерес Росії дестабілізує обстановку. Нам необхідно створити умови для реального припинення вогню", - наголосив він.
За словами Волкера, Нормандська четвірка зараз обговорює це питання і пропонує знову встановити режим припинення вогню.
"Це буде відмінний перший крок до вирішення конфлікту. Зрештою, Росія визнає, що згідно з мінськими домовленостями ці території повинні бути повернуті Україні, вони знову мають стати частиною України і не бути окупованою територією. Для того, щоб це сталося, потрібно вивести звідти російські війська і забезпечити людям безпеку", - заявив Волкер.
За словами Волкера, тільки після виведення військ можливість провести вибори.
Він також зазначив, що для уряду США немає ніякої різниці між Донбасом і Кримом, адже в обох випадках це протизаконна окупація та анексія.
Як повідомлялося раніше, нещодавно спецпредставник США з питань України Курт Волкер зустрівся з радником президента РФ Владиславом Сурковим за закритими дверима.
Після цих переговорів Сурков заявив, що ситуація на Донбасі не влаштовує жодну із сторін
Теги: Россия, Донбасс, военные, Минские договоренности
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