В МАРИУПОЛЕ 32-ЛЕТНЯЯ МАТЬ РАЗГОВАРИВАЛА С ДЕТЬМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МАТОМ

25.08.2017 20:11

Неухоженные, грязные дети в возрасте от 2 до 14 лет, антисанитария в доме. Однако самое страшное, что вместо материнской ласки дочери слышат от родного человека в свой адрес только нецензурную брань.

Проверяя семьи, попавшие в сложные жизненные обстоятельства, состоящих на учете в социальных службах, правоохранители узнали о семье из 5 детьми.

Семья живет в Приморском районе. 32-летняя мать одна воспитывает дочерей, но, как установили полицейские, надлежащего ухода за детьми нет, ведь женщина интересуется только алкоголем. В доме условия, неблагоприятные для проживания детей.

Во время проверки сотрудники полиции выяснили, что пьяная мать часто берется «воспитывать» детей, используя нецензурные выражения.

После общения с жительницей Мариуполя полицейские были вынуждены вызвать в адрес социальную службу для постановки семьи на учет.

С женщиной проведена профилактическая беседа. Она привлечена к административной ответственности по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (совершение насилия в семье).

С начала года в Донецкой области за насилие в семье привлечены к ответственности 76 родителей.

Источник: i24.com.ua