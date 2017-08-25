Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В МАРИУПОЛЕ 32-ЛЕТНЯЯ МАТЬ РАЗГОВАРИВАЛА С ДЕТЬМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МАТОМ

25.08.2017 20:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В МАРИУПОЛЕ 32-ЛЕТНЯЯ МАТЬ РАЗГОВАРИВАЛА С ДЕТЬМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МАТОМ

Неухоженные, грязные дети в возрасте от 2 до 14 лет, антисанитария в доме. Однако самое страшное, что вместо материнской ласки дочери слышат от родного человека в свой адрес только нецензурную брань.

Проверяя семьи, попавшие в сложные жизненные обстоятельства, состоящих на учете в социальных службах, правоохранители узнали о семье из 5 детьми.
Семья живет в Приморском районе. 32-летняя мать одна воспитывает дочерей, но, как установили полицейские, надлежащего ухода за детьми нет, ведь женщина интересуется только алкоголем. В доме условия, неблагоприятные для проживания детей.

Во время проверки сотрудники полиции выяснили, что пьяная мать часто берется «воспитывать» детей, используя нецензурные выражения. 

После общения с жительницей Мариуполя полицейские были вынуждены вызвать в адрес социальную службу для постановки семьи на учет. 

С женщиной проведена профилактическая беседа. Она привлечена к административной ответственности по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (совершение насилия в семье). 

С начала года в Донецкой области за насилие в семье привлечены к ответственности 76 родителей.

Источник: i24.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, дети, антисанитария
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх