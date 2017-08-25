В Мариуполе открылась фотовыставка «Несокрушимые»

25.08.2017 19:32

В помещении городского Дворца молодежи Мариуполя открылась авторская фотовыставка фотокорреспондента газеты «Приазовский рабочий» Алины Комаровой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Героями фоторабот журналистки стали защитники Украины, жители прифронтовых населенных пунктов, а также журналисты, освещающие военные события на Донбассе.

«Мероприятие посетили военнослужащие — участники боевых действий, общественные активисты и представители средств массовой информации. Знакомясь с экспозицией, городской глава Мариуполя Вадим Бойченко отметил необходимость поддержки таких проектов, − сказано в сообщении. − Как сообщили организаторы художественно-патриотического мероприятия, каждая фоторабота о боевых буднях украинских воинов на Востоке Украины. В фотографиях передано напряженная атмосфера передовой, столкновения с террористическими группировками, повседневный героизм военнослужащих, которые защищают наше общее будущее».

«Сегодня на передовой Украину защищают настоящие патриоты, которые рискуют своей жизнью и день за днем, шаг за шагом, восстанавливают мир и покой единой, неделимой, независимой Украины, − заявила Комарова.

Источник: journalist.today