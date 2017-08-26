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Архив - Донецкая область

В ЛИМАНСКОМ РАЙОНЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОВРЕДИЛИ ПАМЯТНИК БОЙЦАМ АТО

26.08.2017 22:10
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В ЛИМАНСКОМ РАЙОНЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОВРЕДИЛИ ПАМЯТНИК БОЙЦАМ АТО

В Лиманском районе вблизи поселка Закотное неизвестные повредили памятник военнослужащим 24 бригады ВСУ. Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

«В полицию обратилась староста поселка Ямполь Лиманского района и сообщил, что вблизи поселка Закотное ней выявлен факт повреждения гранитного памятника военнослужащим 24 бригады ВСУ», - говорится в сообщении.

По факту повреждения памятника воинам АТО открыто уголовное производство.

Открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» возле Бахмута в ночь на 25 августа вандалы разбили памятник 13 бойцам Национальной гвардии из батальона имени Кульчицкого, которые погибли в ДТП 5 января 2015 года.

В Киеве пытались подорвать недавно открытый памятник воинам АТО, а на кладбище города Родинское Донецкой области была обнаружена сожженая могила бойца АТО Константина Шрамко. Все венки, крест, а также фото погибшего украинского военного были сожжены.

Источник: novosti.dn.ua



Теги: Донбасс, памятник, АТО, бойцы
 
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