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Россия усилила контроль на границе с оккупированной частью Донбасса
Ранее сообщалось, что по данным «Информационного сопротивления», в Россию перестали впускать автомобили с номерами "ЛДНР". Однако в тот же день местные жители сообщали, что ничего подобного не заметили и проехали в РФ со знаками «республик».
Возможно, нововведение просто распространяется не на всех погранзаставах одинаково быстро. 25 августа дошла очередь до Мариновки ("ДНР"): «Вчера на Мариновке не впускали в кацапию авто с номерами дыры. Вообще! На выезд - без проблем. Вата Шахтерска и Тореза в шоке».
А некий Владислав жалуется, что российские пограничники крайне скептически относятся и к «республиканским паспортам» (смотри скрин): «Просто терпим».
Ну и дополнительным ударом стало игнорирование миграционной службы и силовиками РФ инициативы Затулина о льготном пребывании выходцев из "ЛДНР" в России. Закон есть закон и частное мнение Затулина ему не указ: «донбассяне», как и все украинцы и другие иностранцы из ближнего зарубежья, могут находиться в России не больше «90 дней из каждых 180» (если есть желание понять детали, смотри скрин).
Очередной удар по «русскому миру» и кидок сепаратистов "ЛДНР", которые верили, что их ждет судьба Крыма…
Источник: kriminal.tv
Теги: Россия, Донбасс, граница, контроль
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