В оккупированном Донецке ко Дню шахтера появились антироссийские надписи

27.08.2017 13:34

В оккупированном Донецке ко Дню шахтера появились надписи с антироссийской риторикой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Виталий Овчаренко.

По его словам, надписи появились на нескольких улицах города в ночь с 26 на 27 августа.

"Шахтеры за Украину", "Шахтеры против России" и "Смерть путинцам". Надписи с таким текстом на стенах по улицам: Красноармейская 32, Макеевская 14, Северокрымская 4, показывают настоящее отношение украинских шахтеров-дончан к российским оккупантам", - отметил Овчаренко.

Также он добавил, что в последнее время граждане Украины в оккупации все чаще прибегают к такому виду сопротивления. "Эти надписи увидят много местных жителей и это станет своего рода ударом по российской пропагандистской машине, и покажет, что украинцы Донбасса не желают жить в оккупации и ждут освобождения захваченной Россией территории Донбасса", - пояснил он.

Источник: apostrophe.ua



