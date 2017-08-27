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В оккупированном Донецке ко Дню шахтера появились антироссийские надписи
В оккупированном Донецке ко Дню шахтера появились надписи с антироссийской риторикой.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Виталий Овчаренко.
По его словам, надписи появились на нескольких улицах города в ночь с 26 на 27 августа.
"Шахтеры за Украину", "Шахтеры против России" и "Смерть путинцам". Надписи с таким текстом на стенах по улицам: Красноармейская 32, Макеевская 14, Северокрымская 4, показывают настоящее отношение украинских шахтеров-дончан к российским оккупантам", - отметил Овчаренко.
Также он добавил, что в последнее время граждане Украины в оккупации все чаще прибегают к такому виду сопротивления. "Эти надписи увидят много местных жителей и это станет своего рода ударом по российской пропагандистской машине, и покажет, что украинцы Донбасса не желают жить в оккупации и ждут освобождения захваченной Россией территории Донбасса", - пояснил он.
Источник: apostrophe.ua
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, День шахтера
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