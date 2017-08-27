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ЗАХАРЧЕНКО ПРИСВОИЛ ДОНЕЦКУ ЗВАНИЕ «ГОРОД-ГЕРОЙ»
27.08.2017 10:50
Глава незаконной организации «ДНР» Александр Захарченко присвоил Донецку звание «город-герой». Об этом сообщает подконтрольный «ДНР» сайт ДАН.
О присвоении статуса Захарченко заявил в ходе заседания круглого стола Интеграционного комитета «Россия - Донбасс».
Также во время этого мероприятия было подписано соглашение об установлении побратимских связей между Донецком и Симферополем.
Город-герой - высшая степень отличия, которой награждали города во время существования Советского Союза, прославившихся героической обороной во время Второй Мировой войны.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, Захарченко
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