ЗАХАРЧЕНКО ПРИСВОИЛ ДОНЕЦКУ ЗВАНИЕ «ГОРОД-ГЕРОЙ»

27.08.2017 10:50

Глава незаконной организации «ДНР» Александр Захарченко присвоил Донецку звание «город-герой». Об этом сообщает подконтрольный «ДНР» сайт ДАН.

О присвоении статуса Захарченко заявил в ходе заседания круглого стола Интеграционного комитета «Россия - Донбасс».

Также во время этого мероприятия было подписано соглашение об установлении побратимских связей между Донецком и Симферополем.

Город-герой - высшая степень отличия, которой награждали города во время существования Советского Союза, прославившихся героической обороной во время Второй Мировой войны.

Источник: novosti.dn.ua