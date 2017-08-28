Несуществующее перемирие: в ОБСЕ подсчитали количество провокаций террористов на Донбассе

28.08.2017 15:55

С 25 августа, когда было объявлено так называемое "школьное перемирие" на Донбассе, более 600 раз был нарушен режим "тишины".

Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает информационное агентство УНИАН.

"По состоянию на сегодняшнее утро, с тех пор, Специальная мониторинговая миссия задокументировала более 600 нарушений режима прекращения огня", - заявил Хуг.



Однако он также отметил, что общий уровень напряженности на линии фронта уже третью неделю подряд уменьшается.

80% боевых столкновений фиксируется в районах Попасной и Первомайска, в треугольнике Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта, на юге к востоку и северо-востоку от Мариуполя, а также в районах к юго-западу и юго-востоку от Светлодарска.

Источник: http://from-ua.com