Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Несуществующее перемирие: в ОБСЕ подсчитали количество провокаций террористов на Донбассе

28.08.2017 15:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Несуществующее перемирие: в ОБСЕ подсчитали количество провокаций террористов на Донбассе

С 25 августа, когда было объявлено так называемое "школьное перемирие" на Донбассе, более 600 раз был нарушен режим "тишины".

Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает информационное агентство УНИАН.

"По состоянию на сегодняшнее утро, с тех пор, Специальная мониторинговая миссия задокументировала более 600 нарушений режима прекращения огня", - заявил Хуг.

Однако он также отметил, что общий уровень напряженности на линии фронта уже третью неделю подряд уменьшается.

80% боевых столкновений фиксируется в районах Попасной и Первомайска, в треугольнике Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта, на юге к востоку и северо-востоку от Мариуполя, а также в районах к юго-западу и юго-востоку от Светлодарска.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, перемирие, провокация, ОБСЕ, террористы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх