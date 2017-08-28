Осенью страну может ждать вторая часть «угольной блокады»

28.08.2017 18:20

Как передает replyua.net, со ссылкой на Reuters в Кремле уже открыто говорят, что отжатый в результате «блокады» Семенченко-Захарченко антрацит террористы сбывают на экспорт. Деньги за уголь теперь поступают в кошельки главарей непризнанных республик, а Украина антрацит вынуждена покупать в США и ЮАР за валюту и дороже. Блокада, если не задумывалась в Кремле, то точно совпала с его интересами.



Как отметил в своем блоге украинский блогер Кирилл Сазонов, у организаторов блокады теперь другая задача – сорвать приватизацию миноритарных пакетов облэнерго. «Профессиональные «зрадофилы» корчатся в конвульсиях, обрызгивая ядом приватизационные конкурсы. Семенченко и его коллеги из «Самопомочи» распугивает инвесторов своими бредовыми заявлениями о силовой реприватизации и плевать им, что приватизация энергокомпаний – это условие МВФ, без которого страна не получит очередные транши финансовой помощи», – написал Сазонов. По его словам, не стоит также надеяться, что «угольная блокада» уже в прошлом. НАБУ провела обыски в НКРЭКУ, а его директор Артем Сытник завил что формула «Ротттердам+», по его мнению, незаконна и не имеет значение то, что формулу в течении года вдоль и поперек просудил админсуд, все три инстанции которого не нашли никаких нарушений.



По словам Кирилла Сазонова, иногда создается впечатление, что цель этих всех «ребят-зрадофилов» в том, чтоб побыстрее расшатать ситуацию, создать критический градус неудовольствия в стране, а там, гладишь, или перевыборы, или «третий майдан», или что там в Кремле еще придумали можно будет устраивать.