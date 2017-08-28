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Порошенко прибыл на Донбасс
28.08.2017 17:33
Президент, он же Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, Петр Порошенко прибыл в Краматорск Донецкой области с рабочей поездкой.
Об этом сообщается на сайте Президента, передает Украинские Новости.
В Краматорске он провел совещание с военными, на котором обсудили оперативную ситуацию в зоне проведения антитеррористической операции.
Во время совещания был заслушан доклад о ситуации.
Как сообщалось ранее, в День Независимости в центре оккупированного Донецка прозвучал гимн Украины. Запись включили в автомобиле "Жигули" в самом центре города, в минуте ходьбы от здания так называемого "МГБ ДНР".
Вчера, 27 августа, Президент Украины Петр Порошенко поздравил оккупированный Донецк с Днем города.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Краматорск, Порошенко
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