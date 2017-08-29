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"Что это за повязки?" В сети показали загадочные войска на Донбассе
29.08.2017 09:11
На Донбассе появились военнослужащие с голубыми повязками на руках. Фото опубликовал в микроблоге в Twitter блогер Necro Mancer, сообщает obozrevatel.com.
"Что это повязки у ребятишек не белые, как положено?" - подписал снимки Necro Mancer.
Теги: Донбасс, военнослужащий, ДНР, ЛНР, боевики
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