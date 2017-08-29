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Кто войну заказывает, тот и решает, как платить местному "быкингу" и как - "отпускникам" из РФ: стало известно, сколько платят за убийство украинцев боевикам в Донбассе
Зарплата российских военных, приехавших в Донбасс, составляет от 35 до 80 тысяч рублей. Местные жители, поступившие в ряды боевиков, получают в разы меньше. Причем, как пишет блогер Фашик Донецкий, 35 тысяч рублей получает вояка безо всякого звания, обычный "биомусор", сообщает "Диалог.UA".
"Как же это по-братски: убивать украинцев на украинской земле за 18,8 бакса в день, вы не находите?" – рассказывает житель Донецка. Зарплата местных предателей составляет примерно 15 тысяч рублей. По словам блогера, командир танка, россиянин, получает 150 тысяч рублей в месяц, наводчик танка - около 100 тысяч рублей ежемесячно. "В принципе, без обид. Кто войну заказал, тот и решает сколько и кому платить", - отмечает Фашик Донецкий.
Он также объяснил, что есть разница в выплате боевых российским военным и местному "быкингу". Так, если сепаратисту из местных удастся выбить 30 тысяч боевых выплат, это удача. В то же время российские военные получают по 60 тысяч рублей и выше. "По-моему, кого-то считают низшей расой россияне. Интересно, кого?" – язвительно резюмирует блогер.
Ранее сообщалось о том, какие "премии" террористы выплатили шахтерам в ОРДО. Напомним, жители Донецка открыто рассказали об отношении к российским военным, с которыми даже противно находиться в одном транспорте.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, зарплата, ДНР, ЛНР, боевики
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