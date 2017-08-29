Отдыхающие купаются в Азовском море, не обращая внимания на мины

29.08.2017 19:26

Зная о минах, отдыхающие продолжают купаться в море, пишет 0629, ссылаясь на отчет ОБСЕ.

27 августа члены патруля Миссии увидели 13 предупредительных знаков о минной опасности на русском языке ориентировочно в 800 м от морского побережья в с. Бердянское (18 км к востоку от Мариуполя). Знаки имели вид стандартных красных квадратных табличек с надписью «Осторожно. Мины!» Наблюдатели также видели на побережье примерно 10 человек, которые рассказали команде СММ, что они отдыхают в этом районе и плавают в море, хотя и понимают, что неподалеку установлены мины.

26 августа, ориентировочно в 500 м на юго-запад от места расположения камеры СММ в с. Широкино, члены патруля Миссии видели свежую воронку (диаметром 1,5 м) в поле примерно 5 м к западу от асфальтовой дороги. Команда СММ определила, что воронка образовалась от разрыва артиллерийского снаряда калибра 152 мм, выпущенного с северо-восточного направления.