"Шахтеры за Украину!" В Донецке на стенах появились патриотические надписи

29.08.2017 09:56

В оккупированном боевиками Донецке в честь Дня города появились проукраинские надписи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Виталий Овчаренко.

«А в Донецке наши продолжают хоть и тихое, но сопротивление. Сегодня ночью, с 26 на 27 августа, в Донецке дончане, работники уже нынче закрытых оккупантами шахт, показали свое отношение к российским захватчикам. Сразу на нескольких улицах города появилась серия надписей от шахтеров Донбасса, посвященная российским оккупантам перед Днем шахтера!» — пишет Овчаренко.

По его словам, на улицах города появились надписи «Шахтеры за Украину», «Шахтеры против России» и «Смерть путинцам», которые оказывают настоящее отношение украинских шахтеров — дончан к российским оккупантам.

"Эти надписи увидят много местных жителей, и это станет своего рода ударом по российской пропагандистской машине, и покажет, что украинцы Донбасса не желают жить в оккупации и ждут освобождения захваченной Россией территории Донбасса", - пояснил Овчаренко.

Источник 0629