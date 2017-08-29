Славянские активисты требуют увольнения учителя-сепаратиста

29.08.2017 10:05

Возле школы №10 жители Славянска вышли на акцию протеста против решения данного учебного заведения разрешить дальнейшую работу учителю Андрею Шалде, осужденному за поддержку сепаратизма, сообщает ТСН.

Андрей Шалда получил пять лет тюрьмы с испытательным сроком на два года за организацию сепаратистского "референдума" в мае 2014 года. Учитель признал, что фактически был главой "избирательной комиссии", но делал это якобы под давлением вооруженных людей.

Городской отдел образования направил в профсоюзный комитет представление на увольнение учителя. На заседании комитета присутствовало шесть человек, хотя в профсоюзе в этой школе состоит 80 человек. Пятеро из присутствующих проголосовали против увольнения Шалды, один – воздержался.