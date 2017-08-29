Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Славянские активисты требуют увольнения учителя-сепаратиста

29.08.2017 10:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Славянские активисты требуют увольнения учителя-сепаратиста

Возле школы №10 жители Славянска вышли на акцию протеста против решения данного учебного заведения разрешить дальнейшую работу учителю Андрею Шалде, осужденному за поддержку сепаратизма, сообщает ТСН.
Андрей Шалда получил пять лет тюрьмы с испытательным сроком на два года за организацию сепаратистского "референдума" в мае 2014 года. Учитель признал, что фактически был главой "избирательной комиссии", но делал это якобы под давлением вооруженных людей.
Городской отдел образования направил в профсоюзный комитет представление на увольнение учителя. На заседании комитета присутствовало шесть человек, хотя в профсоюзе в этой школе состоит 80 человек. Пятеро из присутствующих проголосовали против увольнения Шалды, один – воздержался.



Теги: Донбасс, учитель, Славянск, протест, сепаратизм
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх