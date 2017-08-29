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Архив - Донецкая область

В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО

29.08.2017 15:20
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В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО

Около Водяного Донецкой области российско-террористические войска начали применять неизвестное тяжелое вооружение. Об этом сообщили Военному телевидению Украины бойцы АТО с передовых позиций, передает apostrophe.ua.

"152-мм артснаряды от самоходной артиллерии такие воронки не делают. Еще причиной может быть мягкий грунт. Но все-таки кажется, что используют что-то тяжелее", - заявил один из военнослужащих.

 



Теги: Донбасс, Российская Федерация, оружие, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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