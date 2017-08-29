Главная / Новости / Донецкая область / В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО
Последние новости раздела
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса16:21
- ПУНКТЫ ПРОПУСКА ПЕРЕХОДЯТ НА ОСЕННИЙ ГРАФИК РАБОТЫ16:01
- В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО15:20
- Кто войну заказывает, тот и решает, как платить местному "быкингу" и как - "отпускникам" из РФ: стало известно, сколько платят за убийство украинцев боевикам в Донбассе12:58
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”12:21
- Верят в Перуна: жителей оккупированного Донбасса запугивают "штурмовиками-идолопоклонниками"10:53
- Мариуполь - «везунчик». Вода подорожает на треть10:13
- Славянские активисты требуют увольнения учителя-сепаратиста10:05
- "Шахтеры за Украину!" В Донецке на стенах появились патриотические надписи09:56
- "Что это за повязки?" В сети показали загадочные войска на Донбассе09:11
В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО
29.08.2017 15:20
Около Водяного Донецкой области российско-террористические войска начали применять неизвестное тяжелое вооружение. Об этом сообщили Военному телевидению Украины бойцы АТО с передовых позиций, передает apostrophe.ua.
"152-мм артснаряды от самоходной артиллерии такие воронки не делают. Еще причиной может быть мягкий грунт. Но все-таки кажется, что используют что-то тяжелее", - заявил один из военнослужащих.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, оружие, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы
Читайте также:
- РФ в 10 раз увеличила количестве оружия в Донбассе
- Боевики "ДНР" получили приказ убрать танки с фронта под Авдеевкой: Тымчук рассказал о неожиданном решении российских военных
- Оккупированный Донбасс: массовый падеж соплеменников Путина в террористических "ДНР/ЛНР" продолжается - в моргах ожидается новое поступление утилизированных "ихтамнетов"
- Кремль отправил на Донбасс "инструкторов" из состава ГРУ, чтобы создать новые вооруженные группировки", - Тымчук сделал тревожное заявление о намерениях Москвы "обострить" ситуацию на востоке Украины
- Стали известны потери боевиков на Донбассе за неделю
- Сводки Штаба АТО: гибель украинского военнослужащего, условное перемирие и отказ России от своих солдат на Донбассе
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса16:21
- ПУНКТЫ ПРОПУСКА ПЕРЕХОДЯТ НА ОСЕННИЙ ГРАФИК РАБОТЫ16:01
- В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО15:20
- "После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"14:22
- Отличился "умом и сообразительностью": Плотницкий в оккупированном Луганске опозорился, приписав угольщикам Донбасса то, чего не было. ВИДЕО13:39
- Кто войну заказывает, тот и решает, как платить местному "быкингу" и как - "отпускникам" из РФ: стало известно, сколько платят за убийство украинцев боевикам в Донбассе12:58
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”12:21
- Верят в Перуна: жителей оккупированного Донбасса запугивают "штурмовиками-идолопоклонниками"10:53
- Главное, что не "бандеровец": террористическая "ЛНР" приютила у себя российского фельдшера, изнасиловавшего 10-летнего мальчика10:29
- Мариуполь - «везунчик». Вода подорожает на треть10:13
- Абонплата и платежки за газ: сколько будем платить и почему важно правильно выбрать счетчик16:38
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса16:21
- ПУНКТЫ ПРОПУСКА ПЕРЕХОДЯТ НА ОСЕННИЙ ГРАФИК РАБОТЫ16:01
- Украина определилась с фильмом-претендентом на "Оскар-2018" (ВИДЕО)15:50
- Опять пугают! Весь мир с них смеется, а они все пугают и пугают: в Совете Федерации РФ угрожают Украине ответными мерами, в случае официального объявления России "страной-агрессором"15:41
- В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО15:20
- "После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"14:22
- Обновление "Яндекс.Карт" "уничтожило" Сахалин14:10
- Ващук: Куда девать миллионы "неправильных" украинцев, любящих Родину всем сердцем14:01
- Отличился "умом и сообразительностью": Плотницкий в оккупированном Луганске опозорился, приписав угольщикам Донбасса то, чего не было. ВИДЕО13:39
- Паспорт на переоформлении: Как пересечь линию разграничения11:17
- Оккупированный День шахтера. Со слезами на глазах08:32
- Три методи для лікування варикозу19:15
- Психолог рассказал, как вернуть утраченную удачу13:48
- Три секрети, як збільшити губи12:38
- Рейтинг знаков Зодиака - от самых честных до подлых врунов12:20
- Кому противопоказан чай каркаде10:17
- Самые депрессивные знаки Зодиака09:47
- Почему нельзя пить воду на ночь08:41
- Як позбутись набряків?08:15
- Громкий скандал вокруг сына Порошенко: новые подробности
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения
- На Донетчине алабай, спровоцировавший смерть хозяина, долго не подпускал полицию к его телу
- Любовь прошла: почему жители Донбасса бьют и калечат боевиков ДНР-ЛНР
- 1991 год: Порошенко заработал первый миллион, Яценюк таксовал, регулировщик Садовой
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”
- Россия усилила контроль на границе с оккупированной частью Донбасса
- Какие пенсии получают украинцы и как будут расти выплаты в этом году
- 28 августа: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы
- Некуда двигаться: даже танки в Одессе не помогут Путину