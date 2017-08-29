В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО

29.08.2017 15:20

Около Водяного Донецкой области российско-террористические войска начали применять неизвестное тяжелое вооружение. Об этом сообщили Военному телевидению Украины бойцы АТО с передовых позиций, передает apostrophe.ua.

"152-мм артснаряды от самоходной артиллерии такие воронки не делают. Еще причиной может быть мягкий грунт. Но все-таки кажется, что используют что-то тяжелее", - заявил один из военнослужащих.