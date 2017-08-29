Верят в Перуна: жителей оккупированного Донбасса запугивают "штурмовиками-идолопоклонниками"

29.08.2017 10:53

Террористы продолжают запугивать жителей прифронтовой Донетчины.

Об этом сообщает "ИС", передает "Трибун".

По данным экспертов, агентура т.н. "МГБ ДНР" активно распространяет слухи о том, что украинское командование перебрасывает на фронт "штурмовые отряды" специально подготовленных "националистически настроенных" ветеранов войны на Донбассе.

Слухи гласят, что бойцы данных отрядов "идолопоклонники" и верят в Перуна. Не обошлось и без мифических "жертвоприношений". Так во многих случаях говорится, что " у них черный флаг, а на нем череп с костаями" или же "они носят волчьи шкуры". Так, нередко включаются свидетельства "очевидцев", которые якобы посещали свободную от оккупантов территорию и "лично видели" капища с идолами языческих богов в местах дислокации украинских военных.

Так, по легенде боевиков, мифические "штурмовики" нужны для "карательных акций" и устрашения.