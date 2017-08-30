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"Кругом враги! Все данные будут неизбежно слиты "Миротворцу"!” - подполковник "ЛНР" рассказал, как ГУР передает данные "ихтамнетов" Киеву
Подполковник "ЛНР", экс-начальник артиллерии 2-й бригады "Заря", житель Москвы Станислав Шустров предупредил своих подельников, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе, что организация "Союз добровольцев Донбасса" “сливает” информацию “Миротворцу”. Соответствующее заявление он сделал на странице в Facebook, передает “Диалог.UA”.
“После очередного захода на "Миротворец" я на 100% уверен в том, что в СДД сидят враги, однако. И доказать я это тоже могу, да. Такой замечательный слив могли сделать только в их штабе и только те, кто имеет доступ к внутренним документам...Такая вот фигня... Ополченцам не рекомендую. Все ваши данные будут неизбежно слиты противнику”, - написал “Инженер”.
В комментариях он отметил, что на “Миротворце” появилась свежая информация, которая доказывает, что в СДД работают “предатели”. К слову, ранее международное разведывательное сообщество InformNapalm выяснило, что СДД курирует высокопоставленный сотрудник ГРУ Александр Ткачев. Во время аннексии Крыма он был известен как “Алекс”, который координировал общие действия. Сейчас, помимо работы с СДД, он занимается отправкой наемников в 1-й армейский корпус “ДНР”.
Теги: Россия, Донбасс, Киев, Крым, миротворец, ДНР, ЛНР, ГУР
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