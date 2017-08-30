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"Путин принял решение, но об этом открыто не говорят", - генерал заявил, что Россия решила выйти из Донбасса

30.08.2017 14:31
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"Путин принял решение, но об этом открыто не говорят", - генерал заявил, что Россия решила выйти из Донбасса

Российские власти уже приняли решение о выводе оккупационных войск из Донбасса - на данный момент обсуждается лишь то, как провести операцию, "сохранив лицо". Об этом заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба украинской армии, генерал-лейтенант Игорь Романенко, сообщает dialog.ua.

При этом Романенко отметил, что на президента России способна повлиять лишь сила, проявление которой заставляет Путина реагировать. Более того, в этом смысле посещение украинской столицы в знаковый для Украины День Независимости со стороны двух влиятельных американских чиновников является крайне важным и знаковым событием.



Теги: Украина, Донбасс, Путин, Российская Федерация, оккупация
 
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