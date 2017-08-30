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Разведка рассказала о проблемах боевиков на Донбассе

30.08.2017 11:54
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Разведка рассказала о проблемах боевиков на Донбассе

Проверка в рядах противника вскрыла серьезные нарушения. В соединениях и частях самопровозглашенных "Л/ДНР" комиссия командования ВС РФ вскрыла ряд нарушений. Об этом сообщает segodnya.ua с ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, рассказали в ведомстве, в подразделениях "3 отдельной мотострелковой бригады" (Горловка) наличие личного состава не соответствует количеству по спискам, предоставленным командованием бригады.

"Наряду с этим, продолжаются самовольные оставления подразделений и написания рапортов об увольнении. С целью избежания ответственности за провалившуюся работу с личным составом и сокрытия реального количества дезертиров, командованием частей используется практика увольнения военнослужащих, самовольно оставивших подразделения, предварительной датой", – пояснили в разведке.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, ГРУ, ДНР, ЛНР, боевики, Минобороны
 
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