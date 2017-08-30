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Ремонт трассы Мариуполь-Запорожье будет стоить 5 миллиардов гривен
30.08.2017 20:24
Как заявил заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань, ремонт трассы Мариуполь-Запорожье будет стоить 5 миллиардов гривен бюджетных средств, сообщает mariupol.tv.
Также в ремонте нуждается бетонная дорога «Мариуполь-Бердянск», которая имеет важное значение для этих городов, связывая два порта – мариупольский и бердянский. Стоимость ее ремонта – 2,5 миллиарда гривен.
Теги: Донбасс, Запорожье, Мариуполь, ремонт, трасса
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