«Школьное перемирие» сократило, но не прекратило обстрелы

30.08.2017 19:11

Штаб АТО подчёркивает, что украинские воины продолжают поддерживать режим прекращения огня. Но в любой момент готовы «адекватно реагировать на все наступательные действия российско-оккупационных войск и враждебные обстрелы, которые несут угрозу нашим бойц

С 25 августа на Донбассе действует «школьное перемирие». Точнее - не действует, т.к. боевики «Л-ДНР», а также российские кадровые военные и наёмники всех мастей ни на один день не прекратили обстрелы. Но - значительно снизили их интенсивность. Как следствие - в рядах ВСУ с начала «перемирия» и на момент написания этого материала отсутствовали погибшие, почти не было раненых. И уже только ради этого стоило попытаться в очередной раз вынудить агрессора дать обещание прекращения огня.

«Развод» срывает стрельба

На донецком направлении под ударами позиции сил АТО в районе Авдеевской промзоны (кроме стандартного набора из стрелкового оружия, гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов противник изредка продолжает использовать там давным-давно запрещённые миномёты), шахты Бутовка, Зайцево, Майорска, Луганского.

На мариупольском направлении боевики устраивают провокационные обстрелы на подступах к Водяному, Талаковке, Гнутово, Павлополю, Старогнатовке, Лебединскому, Широкино, Чермалыку, Красногоровке.

На луганском направлении зафиксированы случаи нарушения перемирия у Малинового, Крымского и Станицы Луганской. У последней никак не могут произвести согласованный около года назад развод сил и средств. По этому поводу главари «ЛНР» не раз устраивали истерику, обвиняя во всём ВСУ. На этой неделе получили очередной ответ.

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе сообщила Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и российской стороне СЦКК о готовности подразделений ВСУ к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе Станицы. Но лишь при условии выполнения Минских договорённостей, а именно - прекращении обстрелов. Боевики же их продолжают, тем самым откладывая якобы желаемый «развод».

Боевики спиваются и укрепляются

Оккупанты Донбасса по-разному используют «перемирие». Одни расслабились и налегли на спиртное. Другие (похоже, российские кадровики, а не собранные «с миру по нитке» незаконные вооружённые формирования) укрепляют позиции и усиленно ведут разведку.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, несмотря на постоянное присутствие комиссий российского командования в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов («армии» террористических «ДНР» и «ЛНР» соответственно), «с введением в действие режима прекращения огня в подразделениях оккупационных войск резко увеличилось количество случаев злоупотребления спиртными напитками и противоправных действий в отношении населения».

В частности, как сообщает ГУР, в районе населённого пункта Безыменное (Новоазовский район) военнослужащие 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК в нетрезвом состоянии совершили ДТП, в результате которого травмированы два гражданских лица.

А в населённом пункте Сентяновка (Славяносербский район оккупированной части Луганщины) группа военнослужащих 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК в состоянии алкогольного опьянения осуществляла хаотичную стрельбу и взрывала гранаты.

«Такое поведение военнослужащих российских оккупационных войск вызывает возмущение местного населения и иногда приводит к открытому противодействию, - уверяют в ГУР. - Так, жители одного из населённых пунктов Славяносербского района разоружили трёх военнослужащих 4-й отдельной мотострелковой бригады, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, угрожали применением оружия».

Впрочем, это скорее единичные случаи. Массового пьянства-наркомании в рядах противника нет, как бы нас в этом ни уверяли отечественные пропагандисты. Нужно реально смотреть на ситуацию. Недооценка врага уже привела к тому, что мы потеряли Крым и часть Донбасса…».

Группа «Информационное Сопротивление» отмечает высокую активность проведения противником разведывательных мероприятий с использованием войсковой, специальной и радиоэлектронной разведки. Наибольшая активность ДРГ оккупантов отмечалась в районах «Бахмутской трассы», Светлодарской дуги, Авдеевки, Горловки, Донецка и Широкино.

По данным ИС, недавно с территории России в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - неподконтрольная Украине территория) было доставлено не менее 1500 тонн ГСМ (ж/д ст. Иловайск, Ровеньки), 60 тонн боеприпасов (ж/д ст. Михайловка), три танка Т-72, три 122-мм РСЗО «Град» (ж/д ст. Должанская).

«Информсопротивление» фиксирует укрепление оккупантами позиций на переднем крае, а также оборудование новых.

Принуждение к миру

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали глав государств России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко выполнить свои обязательства по прекращению огня на Донбассе, обеспечив «передачу соответствующих инструкций военным и местным силам».

В совместном заявлении Меркель и Макрона по ситуации на Востоке Украины отмечается, что, несмотря на общую поддержку лидерами стран «нормандской четвёрки» (Франция, Германия, Украина, Россия) во время телефонных переговоров 22 августа т.н. школьного перемирия, новое соглашение о прекращении огня не реализовано полностью. Не говоря уж о Минских договорённостях, которые также предусматривают сворачивание боевых действий на Донетчине и Луганщине.

«Существуют многочисленные случаи нарушения перемирия, в том числе, и с использованием тяжёлого вооружения. Миссия наблюдателей ОБСЕ также сообщает об угрозах их персоналу и ограничении в свободе передвижения, особенно в тех областях, которые не контролирует правительство Украины», - отмечается в заявлении Меркель и Макрона, призывающих улучшить сотрудничество в рамках СЦКК для прекращения боевых действий и призывает все стороны оказывать миссии ОБСЕ безопасный и беспрепятственный доступ.

Путин на это отмолчался… Порошенко же приветствовал заявление лидеров Германии и Франции «с настоятельным призывом, прежде всего, к президенту России, как страны-агрессора и стороны конфликта, обеспечить соблюдение режима прекращения огня в связи с началом учебного года».

«Со своей стороны поручил руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины», - заявил президент Украины, подчеркнув, что эта тема обсуждалась им на этой неделе во время совещания с военным руководством в Краматорске.

«Режим прекращения огня по случаю начала учебного года должен обрести всеобъемлющий характер, создав благоприятные условия для продвижения мирного процесса с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», - заявил Порошенко.

У ОБСЕ и к ОБСЕ есть вопросы

Первый заместитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что в Минских соглашениях нет ни одного положения, которое бы разрешало сторонам конфликта на Донбассе вести ответный огонь.

Он добавил, что поскольку есть множество причин ведения огня, то сложно определить: кто начал стрельбу, а кто ответил.

«В этой ситуации надо понять главное - любое ведение огня должно быть остановлено», - отметил Хуг, сообщив, что с начала 2017 года СММ ОБСЕ в целом наблюдала почти три тысячи вооружений в тех местах, где его не должно быть.

«Если бы это вооружение было отведено за обусловленные линии, большинства из более 300 жертв среди гражданского населения, которые мы подтвердили с начала года, не были бы ранены или не погибли бы», - сказал зам.главы СММ ОБСЕ.

В свою очередь, президент Украины во время визита на Донетчину заявил, что его не устраивает то, что представители СММ ОБСЕ работают на Донбассе не круглосуточно.

Глава государства напомнил о своём недавнем визите в Счастье и Станицу Луганскую на Луганщине, где он встретился с представителями СММ ОБСЕ и скоординировал деятельность наблюдателей в этих городах.

«Заморозка» конфликта приведёт к изоляции РФ

Россия демонстрирует готовность поддерживать вялотекущий конфликт на Донбассе, но это приведет её к полной международной изоляции (отметим, что частичная уже есть). Об этом в интервью Financial Times заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. По его словам, руководству РФ нужно сделать собственный выбор и просчитать его последствия. «Взаимоотношения между Россией и США важны, но они будут искалечены этой проблемой в Украине», - признал Волкер.

Он также сообщил, что Вашингтон «всерьёз рассматривает» вопрос предоставления Украине летального оружия. «Разговоры ведутся на очень высоком уровне, и люди относятся к этому очень серьёзно. Конечно, решение будет за президентом», - отметил представитель Госдепа.

По информации Волкера, в Белом доме всё более укрепляются в мнении, что США должны повлиять на конфликт на Донбассе, которому пока не видно конца.

При этом спецпред уверяет, что Штаты не собираются заключать отдельные соглашения относительно конфликта на Донбассе без участия Украины и европейских стран. И в очередной раз подчеркнул, что США выступают против замораживания вопроса о возвращении Крыма в Украину.

«Не вижу разницы между российским вторжением и оккупацией как Крыма, так и Донбасса. Кроме того, в случае с Крымом россияне также заявили об аннексии этой территории, не только её оккупации, но и её присвоении. Я не думаю, что мы должны воспринимать или легитимизировать любые из этих действий», - отметил Волкер.

Андрей ПИТОНОВ.