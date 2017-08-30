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В ДТЭК заверяют, что антрацит с неподконтрольного Донбасса в Украину не поставляется
Украина закрыта как рынок сбыта антрацитного угля с неподконтрольой территории Донбасса. Об этом сказал руководитель антикризисного штаба ДТЭК Денис Диденко сегодня на круглом столе "Есть ли будущее у промышленности на неподконтрольных территориях Донбасса", - передает корреспондент "ОстроВа".
"Сегодня все вагоны с антрацитом, которые заходят в Украину, проверяются, отбираются пробы, проводится химические исследование качества этого угля. Более того, если есть какие-то подозрения по сопроводительным документам, то пограничные органы вправе привлекать правоохранительные органы и вместе с ними проводить проверку, в том числе и документальную", - сказал он.
"Я считаю, что состоянием на сегодня Украина как рынок сбыта этой продукции (антрацита с неподконтрольной территории Донбасса, - "ОстроВ") закрыта абсолютна", - отметил Диден
Теги: Донбасс, Антрацит, ДТЭК, поставки
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