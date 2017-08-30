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В районе Ясиноватой боевики «ДНР» активно роют траншеи и строят блиндажи
30.08.2017 14:06
В районе Ясиноватой (район Крутой Балки и Яковлевки) оккупанты активно ведут земляные работы. Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.
В ходе земляных работ в сутки оборудуются по 200-300 метров новых траншей и окопов, строятся капониры и блиндажи. В ходе работ используется строительная техника (отмечались трактора-экскаваторы, пара самосвалов).
Отмечалось проведение бетонных работ – использовался один миксер.
Теги: Донбасс, Ясиноватая, строительство, блиндаж, ДНР, Тымчук
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