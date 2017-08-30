В районе Ясиноватой боевики «ДНР» активно роют траншеи и строят блиндажи

30.08.2017 14:06

В районе Ясиноватой (район Крутой Балки и Яковлевки) оккупанты активно ведут земляные работы. Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.

В ходе земляных работ в сутки оборудуются по 200-300 метров новых траншей и окопов, строятся капониры и блиндажи. В ходе работ используется строительная техника (отмечались трактора-экскаваторы, пара самосвалов).

Отмечалось проведение бетонных работ – использовался один миксер.