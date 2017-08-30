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В школы Донбасса пришли президент, полицейские и затяжные ремонты
В подконтрольной части Донецкой области свои двери 1 сентября распахнули 559 школ (36 из них расположены на линии соприкосновения). Во всех накануне нового учебного года прошли масштабные проверки касательно безопасности. Отдельный разговор - о десятках опорных учебных заведений, обещанное массовое открытие которых к осени оказалось, по большей части, сорвано. Зато те, что таки ввели в строй, открывали с большой помпой.
Громкое открытие
28 августа на Донетчину прибыл представительный десант из Киева - для открытия опорных школ. Главное действо прошло в Покровске (бывший Красноармейск), где с участием президента Украины Петра Порошенко и губернатора Павла Жебривского торжественно открывали самую дорогую опорную школу региона - №9, на обустройство которой только официально ушло из областного и городского бюджетов около 70 миллионов гривен.
В школе, которая примет около тысячи учеников (кроме того, шесть классов сформировано для дистанционного обучения детей, которые живут на временно неподконтрольных территориях - было подано около 150 таких заявлений), имеется пять спортивных полей (для футбола, волейбола, баскетбола и лёгкой атлетики), шикарные актовый и спортивные залы, душевые, библиотека, конференц-зал. Само собой - современные классы и лаборатории, уютная столовая (в ней есть кондуктоматы, в которых можно будет одновременно приготовить 24 кг каши и выпечь 300 булочек).
«Очень важно, что в последнее время мы ездим на Донбасс не только в связи с проверкой Вооружённых сил, - заявил глава государства во дворе ОШ №9. - Мы ездим для того, чтобы демонстрировать важные шаги возрождения. Именно поэтому сейчас мы одновременно открываем три опорные реконструированные школы - в Покровске, Дружковке и Часов Яре… На освобождённой Донетчине с каждым годом всё больше учеников и учителей будут работать и учиться среди крепких и красивых стен… В 2018 году планируем выделить 520 миллионов гривен на повышение квалификации учителей, которые будут обучать первоклассников Новой украинской школы. Несмотря на российскую военную агрессию, мы и в дальнейшем шаг за шагом продолжим развитие мирной жизни на территории Донбасса».
Порошенко передал покровской школе подарочный сертификат на мультимедийный комплекс (проектор и экран) и прошёлся по этому современному учебному заведению. Увиденным остался доволен.
Обновлённые школы - для новой страны
В процессе открытия опорной школы в Покровске на больших светодиодных экранах, установленных на территории этого учебного заведения, в режиме телемоста транслировались праздничные мероприятия из Часов Яра и Дружковки.
В Часов Яре опорной стала ОШ №17 (примет до 600 ребят), у которой в тот же день состоялось открытие спортивной площадки с искусственным покрытием. На церемонию прибыли вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко и заместитель губернатора Виктор Ремский.
«Для нас очень важно, чтобы дети посмотрели в другое образовательное пространство. И дело не только в новейших классах, а в желании людей воспитывать детей патриотами, строить обновлённую страну», - подчеркнул вице-премьер.
В Дружковку на открытие опорной школы (17-й, как и часовяровская) прибыли министр образования Лилия Гриневич, нардеп Олег Недава и первый заместитель руководителя Донецкой ОГА Евгений Вилинский. На модернизацию учебного заведения, где за парты 1 сентября сели более 700 учеников, было затрачено 48 миллионов гривен из госбюджета.
Лилия Гриневич акцентировала внимание на том, что в дружковской ОШ №17 не только провели ремонтные работы, но и оборудовали её современным школьным инвентарём - электронными мини-лабораториями в кабинетах химии и физики, мультимедийными досками практически во всех кабинетах.
«Всё это позволит нам разнообразить и модернизировать образовательный процесс. Очень важно, что учителя, которые будут пользоваться данным оборудованием, прошли курсы повышения квалификации и смогут использовать гаджеты для обучения школьников. В текущем году в Украине уже открыта 201 опорная школа. В Донецкой области в скором времени будет открыто 30 образовательных учреждений подобного типа», - заявила министр.
Правда, «скорое время» при ближайшем рассмотрении оказывается вовсе не таким скорым…
«Зависшие» ремонты
Из двух десятков опорных школ, которые должны появиться на подконтрольной части Донетчины, в строй введены пока всего четыре. О трёх мы уже рассказали. А первая опорная школа была открыта 19 мая в посёлке Былбасовка Славянского района (рассчитана на 520 человек). На неё ушло 24 миллиона гривен. Ещё четыре миллиона это учебное заведение выиграло в конкурсе от министерства образования (деньги пошли на оснащение лабораторий по биологии, химии и географии.)
В остальных школах по разным причинам ремонты затянулись. И дети, которые должны были туда отправиться с 1 сентября, вынуждены будут ютиться в других учебных заведениях. Неудобство добирания, акклиматизации, переполненные классы, учёба в две смены и прочие «прелести» - вот это ждёт тех ребят, «опорные надежды» которых временно «заморожены» из-за безалаберности или коррупционности взрослых.
Ряд СМИ выдали довольно жёсткие материалы, рассказывая о хитросплетениях тендеров на ремонты опорных школ, когда заказы попадали даже к фирмам, хозяева которых либо проживают на временно оккупированных территориях, либо известны крепкими связями с пророссийски настроенными политиками.
«Зависли» ремонты опорных школ в Константиновке, Александровке, Лимане, Славянске, Мариуполе, Северске, Новогродовке, Очеретино. Где-то долго выбирали, какую школу делать опорной (коррупционных моментов при этом хватало), потому тянули с проектами, потом - с выбором подрядчика. Были и переделки, и срывы конкурсов, и рост сметы, и расторжение договоров.
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский жаловался, что практически все подрядчики сорвали графики выполнения работ. Планируют через месяц-полтора закончить ремонты в заявленных опорных школах. Но это явно нереальные сроки. Дай бог, завершат до конца календарного года.
А пока… Пока остаётся лишь ждать.
Живущие под обстрелами
Некоторые учебные заведения региона не раз становились мишенью боевиков. Но перед 1 сентября с особой тщательностью на наличие взрывоопасных предметов проверяли все школы и прилегающие территории. Этим занимались сотрудники полиции, а также другие службы и подразделения, специализирующиеся на нейтрализации опасности.
В Авдеевке до войны работало семь школ, где обучалось более 2700 детей. Сейчас в строю всего четыре школы, заниматься в которых будет чуть менее 1,4 тысячи учеников (160 пошли в первый класс). Недавно в прифронтовом городе побывали представители парламента. Они передали учебники и художественную литературу для школ прифронтового города, пообщались с директорами ОШ №1 и ОШ №2, которые находятся в состоянии реконструкции, выслушали их потребности. Обещали помочь со школьным автобусом.
Из пяти школ, расположенных в прифронтовой Красногоровке, откроются только две. Другие сейчас - стараниями поборников «русского мира» - больше похожи на решето.
В соседней Марьинке - всего две школы. И обе 1 сентября встретили около 300 ребят. Не раз в прошлом году местных учеников обстрелы заставали в школьных стенах. Детвора уже разбирается, что именно и откуда «летит», а также где разорвётся. Сейчас для донбасских ребят эти страшные знания - та же таблица умножения.
Сотрудники полиции сопровождали в прошлом году ребят из прифронтовых населённых пунктов на уроки - на школьном автобусе. И оставались рядом, пока последний школьник не пойдёт домой. А когда боевики открывали огонь, дежурный полицейский эвакуировал преподавателей и учащихся в бомбоубежище, находясь рядом, пока опасность не минует.
Кроме того, в школах региона постоянно проводились занятия по безопасности: объяснялось, как не попасть на снаряд, и что делать, если он обнаружен, какая опасность грозит, если трогать взрывоопасные предметы… Подобные «факультативы с полицейскими», которые спасли множество жизней, будут продолжены, отмечает отдел коммуникации полиции Донецкой области.
Также правоохранители размещают в школах информацию о мобильном приложении «Полиция 102», чтобы дети, которые придут в школу, знали, что это за проект и могли им пользоваться.
Нужная кнопка
При поддержке ГУНП в Донецкой области в 2016 году начался процесс установления «тревожных кнопок» в учебных заведениях. Простым нажатием кнопки можно вызвать наряд полиции, охрану, группу быстрого реагирования или патрульных. На сегодня имеется более 60 таких кнопок в школах и детсадах Мариуполя, Краматорска, Славянска, Покровска, Бахмута, Константиновки.
В «ДНР» стало больше первоклашек
Свыше 15 тысяч первоклассников пошли 1 сентября в школы оккупированной части Донетчины. Об этом сообщила т.н. министр образования и науки псевдореспублики ДНР Лариса Полякова, уверяя, что это - «почти на полторы тысячи человек больше, чем в прошлом году».
По словам Поляковой, в новом учебном году свои двери в «ДНР» откроют 485 «образовательных организаций общего среднего образования», в которых будет обучаться 142 100 человек.
Ольга НИКОЛАЕВА.
Теги: Донбасс, президент, школа
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