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Архив - Донецкая область

В зоне АТО за сутки зафиксировали 21 обстрел. ВИДЕО

30.08.2017 10:14
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В зоне АТО за сутки зафиксировали 21 обстрел. ВИДЕО

Потерь среди украинских военнослужащих нет. За минувшие сутки, 29 августа, подразделения сепаратистов 21 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщает пресс-центр штаба АТО, передает korrespondent.net.

По информации военных, определенное напряжение сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Здесь вечером и ночью противник трижды открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также на донецком направлении под вражеский огонь из стрелкового оружия попали укрепления неподалеку Зайцево.

На приморском направлении российские наемники применяли крупнокалиберные пулеметы в окрестностях Водяного, Лебединского и Талаковки. Обстрелы были недолговременными, – добавили в штабе.

При этом на луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

 



Теги: Донбасс, сепаратисты, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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