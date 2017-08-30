- В зоне АТО за сутки зафиксировали 21 обстрел. ВИДЕО10:14
- КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ДОНБАССА СТАЛО МЕНЬШЕ08:51
- Город готов восстановить мариупольский аэропорт, а открытие воздушного пространства — вопрос государственной политики.22:06
- Полная боеготовность: в штабе АТО сделали заявление20:48
- Отдыхающие купаются в Азовском море, не обращая внимания на мины19:26
- Сергей Ваганов: Пенсионный фонд Украины признал государственность ДНР?18:16
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса16:21
- ПУНКТЫ ПРОПУСКА ПЕРЕХОДЯТ НА ОСЕННИЙ ГРАФИК РАБОТЫ16:01
- В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО15:20
- Кто войну заказывает, тот и решает, как платить местному "быкингу" и как - "отпускникам" из РФ: стало известно, сколько платят за убийство украинцев боевикам в Донбассе12:58
В зоне АТО за сутки зафиксировали 21 обстрел. ВИДЕО
Потерь среди украинских военнослужащих нет. За минувшие сутки, 29 августа, подразделения сепаратистов 21 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщает пресс-центр штаба АТО, передает korrespondent.net.
По информации военных, определенное напряжение сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Здесь вечером и ночью противник трижды открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также на донецком направлении под вражеский огонь из стрелкового оружия попали укрепления неподалеку Зайцево.
На приморском направлении российские наемники применяли крупнокалиберные пулеметы в окрестностях Водяного, Лебединского и Талаковки. Обстрелы были недолговременными, – добавили в штабе.
При этом на луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.
Теги: Донбасс, сепаратисты, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы
- Сутки в АТО: Двое военных погибли, четверо ранены
- Громкое "перемирие" в зоне АТО: террористы "ЛНР" терзали Попасную, Крымское и Троицкое огнем из 120-мм минометов, гранатометов и БМП. ВИДЕО
- Бои на Донбассе: террористы "Л/ДНР" внезапно активизировались в Луганской области - штаб АТО озвучил детали
- Военные показали разрушенные боевиками дома в Зайцево
- Невосполнимые потери ВС Украины на Донбассе: вблизи Станицы Луганской в результате подрыва погиб один воин АТО
- На Донбассе четыре украинских защитника были ранены в минувшие сутки
- В зоне АТО за сутки зафиксировали 21 обстрел. ВИДЕО10:14
- КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ДОНБАССА СТАЛО МЕНЬШЕ08:51
- Город готов восстановить мариупольский аэропорт, а открытие воздушного пространства — вопрос государственной политики.22:06
- Полная боеготовность: в штабе АТО сделали заявление20:48
- Отдыхающие купаются в Азовском море, не обращая внимания на мины19:26
- Сергей Ваганов: Пенсионный фонд Украины признал государственность ДНР?18:16
- Боевики заподозрили «Свидетелей Иеговы» в работе на СБУ. В оккупированных Луганске и Алчевске проведены обыски. ВИДЕО17:32
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса16:21
- ПУНКТЫ ПРОПУСКА ПЕРЕХОДЯТ НА ОСЕННИЙ ГРАФИК РАБОТЫ16:01
- В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО15:20
- Волкер рассказал о "свежих подходах" к урегулированию в Донбассе10:36
- В зоне АТО за сутки зафиксировали 21 обстрел. ВИДЕО10:14
- Ціна філе в українському гіпермаркеті наразі становить 103,1 гривні за кілограм09:54
- Иностранец завез в Харьков малярию09:31
- В США создали офисный стол-велотренажер09:20
- Нынешний рост цен на арбузы стал рекордным за всю историю независимой Украины09:07
- В Хьюстоне ввели комендантский час09:00
- КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ДОНБАССА СТАЛО МЕНЬШЕ08:51
- Первый в Украине музей компьютерных технологий открылся в Харькове08:40
- В «Черном тюльпане» рассказали о новых трудностях с обнаружением тел погибших под Иловайском08:29
- Нынешний рост цен на арбузы стал рекордным за всю историю независимой Украины09:07
- В «Черном тюльпане» рассказали о новых трудностях с обнаружением тел погибших под Иловайском08:29
- Міноборони Білорусі: після навчань російські військові повернуться на свою територію 08:13
- Разрушенный Славянск. Три года после войны07:44
- На Украину надвигается новый грипп "Мичиган"22:34
- Бизнес на овощах: Как выживает прифронтовой Донбасс20:22
- Паспорт на переоформлении: Как пересечь линию разграничения11:17
- Оккупированный День шахтера. Со слезами на глазах08:32
- Три методи для лікування варикозу19:15
- Психолог рассказал, как вернуть утраченную удачу13:48
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса
- Удорожание связи: 1 cентября мобильный оператор закрывает старые тарифные планы
- На Донетчине алабай, спровоцировавший смерть хозяина, долго не подпускал полицию к его телу
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”
- 1991 год: Порошенко заработал первый миллион, Яценюк таксовал, регулировщик Садовой
- Почему нельзя пить воду на ночь
- Россия усилила контроль на границе с оккупированной частью Донбасса
- "После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"
- 28 августа: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы