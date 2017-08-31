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Если тревогу объявит школьный звонок
Вы знаете, почему школьников каждую осень заставляют писать сочинение «Как я провёл лето», а педагогов от такой повинности освобождают? Совершенно верно - труды наставников не самый подходящий материал для чтения.
Кому, спрашивается, интересно узнать, где директор школы добывала необходимые для ремонта материалы, и какие слова убеждения подбирала учительница изящной словесности, чтобы из числа родителей сколотить строительную бригаду?
Однако я всё же рискнул и под самый занавес лета провёл что-то вроде блиц-опроса. А в качестве объекта изучения избрал среднюю школу села Луганское Марьинского района, которая, как и многие учебные заведения Донбасса, находится в зоне боевых действий.
Новыми мозолями обзавелись сполна
При назначении на должность директора предпочтение отдаётся преподавателям точных наук. Они, пусть не в обиду будет воспринято филологами, более практичны и, если хотите, имеют командирскую жилку.
Поэтому вычислить принадлежность Натальи Рутковской к племени математиков оказалось не так уж сложно. Правда, сама директор прифронтовой школы слегка удивилась:
- Разве формулы бегут впереди меня?
К сожалению, пообщаться с обаятельной женщиной на вольные темы не удалось. С минуты на минуту ожидали приезд комиссии, которая должна оценить степень готовности учебного заведения к Первому сентября, и которую, как я подозреваю, меньше всего интересует, каким путём всё это достигалось.
- Сделали, - говорит Наталья, - всё, что в наших силах. Хорошо или плохо - можете убедиться сами. Я только дам в провожатые библиотекаря Оксану Владимировну...
Выводами комиссии я так и не поинтересовался. Могу лишь выразить персональное мнение - педагоги школы с окнами на линию фронта осеннее сочинение имеют полное право начать с фразы: «Лето провёл (провела), в трудах праведных».
Детвора пресытилась войной
Школьных библиотекарей иногда приравнивают к вспомогательному персоналу. Однако так считают лишь те, кто не знаком с моим гидом Оксаной Кипкой, или человек, который всем видам печатной продукции предпочитает денежные знаки.
Библиотекарь и знаток своей малой родины Оксана КИПКА.
Кроме всего прочего, из Оксаны мог бы получиться отличный экскурсовод своей малой родины. Всех односельчан она знает поимённо. В том числе, освобождавших Донбасс от гитлеровских оккупантов, чьи многочисленные фото украшают фойе второго этажа.
- Вот бывший директор нашей школы Афанасий Иванович Фомин, кавалер множества боевых наград... Когда в четырнадцатом году началась война, фронтовик был очень плох. Сказались годы и раны. Чтобы не усугублять муки заслуженного человека, домочадцы скрывали от него весть об обрушившейся на Донбасс беде. Однако гром бомбардировки за шторами не спрячешь... «Значит, война опять, - вздохнул Афанасий Иванович. - Она проклятая». И с этими словами отошёл.
Перефразирую расхожее выражение: «Войну конём не объедешь». Её голос жители Луганского слышат чаще, чем раскаты грозы.
Стихи, написанные в бомбоубежище
Автор написанных в бомбоубежище стихов Марина ШЕВЧЕНКО.
Первый звонок в Луганской школе начнётся как обычно. С правил поведения при обстрелах. В частности, учительница украинского языка и литературы Марина Шевченко скажет:
- Дети, надеюсь, вы не запамятовали, что звонок вне расписания означает тревогу? Сразу же прячьтесь вот под этой стеной. А чтобы не поранило стеклом, затылок следует прикрыть руками, книгой или ранцем.
Впрочем, юные сельчане и без напоминаний твёрдо усвоили правила войны: подозрительные предметы не трогать, придерживаться только проторенных дорог, играть в мяч с оглядкой на ближайшее укрытие. Обо всём этом мне поведал девятилетний паренёк, которого я вместе со сверстниками сфотографировал на околице Луганского:
- Если нас заставят писать сочинение о лете, - добавил молодой человек, - я напишу о снаряде, который попал в трубу воздухозаборника бомбоубежища, где все мы прятались.
Что же касается однофамилицы Кобзаря, то её следует освободить от сочинения. А в качестве зачёта принять стихи, которые Марина писала в подвале при вздрагивающем огоньке стеариновой свечи. Вот взятые наугад строки: «Я помолюсь за вас, за всех, уставших от войны и боли». Или: «И вновь истерзанный Донбасс заполыхает розами, как лепестками рая».
Я пытался писать под аккомпанемент близкой канонады. Правда, не стихи, прозу. Но всё написанное отправлял в мусорное ведро. Опасался, что бумага не выдержит жара расплескавшейся по ней злости и заполыхает прямо на письменном столе. Поэтому откровенно порадовался за Марину, чья муза не огрубела от войны. И вообще, готов преклонить колено перед учительницей изящной словесности, а также - всеми, кто поддерживает жизнь в школе с окнами на линию фронта.
Сергей ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.
Теги: Донбасс, война, школа, АТО
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