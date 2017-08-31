Ірина Геращенко: краматорська міська рада зганьбила Україну на всю Європу

31.08.2017 21:57

Народний депутат Ірина Геращенко на власній сторінці в соціальній мережі ділиться вражаючою історією того, як місцева влада саботує важливий інфраструктурний проект, - про це інформує новинний портал replyua.net.



Геращенко повідомляє, що Світовий банк провів тендер на модернізацію системи водопостачання у Краматорську. Право реалізовувати проект вартістю в три з половиною мільйони доларів виборола словенська компанія Esotech. Але місцевій владі, здається, плювати і на гроші Світового банку, і на водопостачання – зокрема, міська рада вже три місяці відмовляється підписувати відповідний меморандум, необхідний для початку роботи. Міські депутати вигадали якесь міфічне «навантаження на місцевий бюджет», яке буцімто виникне як тільки гривня просяде (варто нагадати, що проект повністю фінансує Світовий банк!).



Гарантійні листи від віце-прем’єра та розмова з послом Словенії в Україні не дали ніякого результату. Міський голова самоусунувся від вирішення цього питання. Міські ж депутати вимагають від Мінфіну надати їм «довідку», що гривня не буде падати. Іноземні партнери шоковані – з огляду на катастрофічний стан з водопостачанням в регіоні і саботаж міської ради складається враження, що ці проблеми більше потрібні європейцям, а не місцевій владі. Багато представників місцевої влади в Україні працюють за принципом «що гірше то краще», і поки центральна влада бореться за можливість відновити Донбас, протистоять будь-яким ініціативам, - підсумовує нардеп.