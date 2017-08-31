- КОГДА ПОТРЕБИТЕЛЯМ КП «ВОДА ДОНБАССА» ПЛАТИТЬ ЗА ВОДУ ПО НОВЫМ ТАРИФАМ15:21
- Политолог: Конфликт на Донбассе будет заморожен как минимум до 2019 года14:48
- Если тревогу объявит школьный звонок13:02
- ПОКРОВСК: ШАХТЕРЫ «РОДИНСКОЙ» ОПЯТЬ БАСТУЮТ12:46
- Организатор «референдума» в Донецке сделал заявление о возвращении оккупированного Донбасса в Украину11:40
- Славянские активисты добились увольнения обвиненного в сепаратизме учителя10:00
- Вести АТО: Донетчина сотрясается от выстрелов, луганчане наслаждаются перемирием09:48
- На Донбассе постоянно находятся 36 300 наемников РФ21:46
- В школы Донбасса пришли президент, полицейские и затяжные ремонты20:49
- Ремонт трассы Мариуполь-Запорожье будет стоить 5 миллиардов гривен20:24
КОГДА ПОТРЕБИТЕЛЯМ КП «ВОДА ДОНБАССА» ПЛАТИТЬ ЗА ВОДУ ПО НОВЫМ ТАРИФАМ
Новые тарифы на воду для жителей городов Донецкой области (потребителей КП «Вода Донбасса») начали действовать еще с 25 августа. То есть, как нам объяснили в Константиновском ПУВКХ, с 1 по 24 августа мы платим по старым тарифам, а с 25 августа – уже по новым.
Как мы уже сообщали ранее, за один куб воды при наличии счетчика теперь надо заплатить 25,84 гривни. Из них 13,84 гривни стоит сама вода, а 12 гривень – водоотведение. Для потребителей, чьи дома и квартиры не имеют приборов учета, точный тариф еще не определен.
Но, понятно, что за одного человека нужно будет заплатить более 100 гривень (25,84 грн. х 4 куба). Более точно сумма оплаты будет известна в ближайшие дни. Так что о новых тарифах для вышеназванной категории потребителей читайте в следующих публикациях на нашем сайте
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, тариф, Вода Донбасса, повышение
- Мариупольцам грозит серьезное подорожание воды
- Декольте регионала и клоунада мэра
- Кабмин поможет донецким коммунальщикам рассчитаться с долгами
- В Краматорске по тарифам ударили... митингом
- Скандал: двух известных регионалов исключили из партии
- Свадьба Януковича: БЮТ потерял отца невесты, но зовет к себе папу жениха
- КОГДА ПОТРЕБИТЕЛЯМ КП «ВОДА ДОНБАССА» ПЛАТИТЬ ЗА ВОДУ ПО НОВЫМ ТАРИФАМ15:21
- Политолог: Конфликт на Донбассе будет заморожен как минимум до 2019 года14:48
- Если тревогу объявит школьный звонок13:02
- ПОКРОВСК: ШАХТЕРЫ «РОДИНСКОЙ» ОПЯТЬ БАСТУЮТ12:46
- Организатор «референдума» в Донецке сделал заявление о возвращении оккупированного Донбасса в Украину11:40
- Славянские активисты добились увольнения обвиненного в сепаратизме учителя10:00
- Вести АТО: Донетчина сотрясается от выстрелов, луганчане наслаждаются перемирием09:48
- На Донбассе постоянно находятся 36 300 наемников РФ21:46
- В школы Донбасса пришли президент, полицейские и затяжные ремонты20:49
- Ремонт трассы Мариуполь-Запорожье будет стоить 5 миллиардов гривен20:24
- Раскрыта последняя тайна Сатурна15:36
- КОГДА ПОТРЕБИТЕЛЯМ КП «ВОДА ДОНБАССА» ПЛАТИТЬ ЗА ВОДУ ПО НОВЫМ ТАРИФАМ15:21
- Матеріальну допомогу батькам оподаткували15:07
- Политолог: Конфликт на Донбассе будет заморожен как минимум до 2019 года14:48
- Армия Украины оказалась на 30-м месте в мировом рейтинге14:32
- В Украине завершается процесс подачи заявлений на монетизацию субсидий14:18
- Скільки їсти кавунів, щоб схуднути?13:57
- Синоптик: 31 августа в Украину придет настоящая осень13:47
- Европа точно предаст: назван настоящий союзник Украины13:28
- Реальная политика: кто в новом политическом сезоне может лишиться своего кресла в Кабмине13:11
- Скільки їсти кавунів, щоб схуднути?13:57
- Россия вскоре лишится Каспийского моря, - ученые12:36
- Обнаружено неожиданно полезное свойство мороженого12:10
- Дайте отдых своему уму: несколько способов релаксации10:08
- 7 правил успешного лечения гриппа09:38
- Як правильно носити лінзи?08:47
- Что происходит с организмом после нанесения лака для ногтей07:44
- Як захистити організм від діабету?07:25
- Собаки превращают своих хозяев в долгожителей22:09
- В школы Донбасса пришли президент, полицейские и затяжные ремонты20:49
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения
- Удорожание связи: 1 cентября мобильный оператор закрывает старые тарифные планы
- "После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"
- В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО
- Порошенко "в опасности": Гордон назвал фамилии политиков, которые метят на место президента Украины. ВИДЕО
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”
- "Путин принял решение, но об этом открыто не говорят", - генерал заявил, что Россия решила выйти из Донбасса
- Скандалист Жириновский рассказал о роковой ошибке Путина во время аннексии Крыма - появились кадры странного интервью "кэпа" из "ЛДПР". ВИДЕО
- Почему нельзя пить воду на ночь