Организатор «референдума» в Донецке сделал заявление о возвращении оккупированного Донбасса в Украину

31.08.2017 11:40

Для возвращения "нормальной жизни" и возобновления работы предприятий оккупированным районам Донбасса необходима реинтеграция в Украину.

Об этом заявил организатор "референдума" донецких сепаратистов в 2014 году Роман Лягин в своем Facebook.

"Я, организатор референдума и ответственный за срыв украинских выборов 2014. Делал то, что делал, по убеждениям, искренне и с полной отдачей! Потому, что верил в Россию, которая нас не бросит. Но она бросила, причем под танки! Тысячи людей забивают как скот, для телевизионной картинки", - написал он.

Лягин отмечает, что Донбассу "не суждено пройти путь Крыма".

"Нас предали и продали! За что сражались и умирали!? ... Пусть каждый сам себе ответит

И что, все было зря!? Да, России, которую мы себе представляли нет, а может и никогда не было. Для возвращения нормальной жизни, возобновления работы предприятий, неизбежно возвращение в Украину! Донбасс - это Украина!" - добавил он.

Источник: http://from-ua.com