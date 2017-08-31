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Организатор «референдума» в Донецке сделал заявление о возвращении оккупированного Донбасса в Украину
Для возвращения "нормальной жизни" и возобновления работы предприятий оккупированным районам Донбасса необходима реинтеграция в Украину.
Об этом заявил организатор "референдума" донецких сепаратистов в 2014 году Роман Лягин в своем Facebook.
"Я, организатор референдума и ответственный за срыв украинских выборов 2014. Делал то, что делал, по убеждениям, искренне и с полной отдачей! Потому, что верил в Россию, которая нас не бросит. Но она бросила, причем под танки! Тысячи людей забивают как скот, для телевизионной картинки", - написал он.
Лягин отмечает, что Донбассу "не суждено пройти путь Крыма".
"Нас предали и продали! За что сражались и умирали!? ... Пусть каждый сам себе ответит
И что, все было зря!? Да, России, которую мы себе представляли нет, а может и никогда не было. Для возвращения нормальной жизни, возобновления работы предприятий, неизбежно возвращение в Украину! Донбасс - это Украина!" - добавил он.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донецк, Донбасс, референдум, ДНР, ЛНР
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