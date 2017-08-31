Политолог: Конфликт на Донбассе будет заморожен как минимум до 2019 года

31.08.2017 14:48

Конфликт на Донбассе будет заморожен, прорыва от минских соглашений не стоит ожидать до 2019-2020 года. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политолог Руслан Бортник.

«Волкер ничего нового не сказал, его заявления – продолжение линии администрации Обамы. США используют сложившуюся ситуацию в Украине, как элемент давления на Россию. Волкер, смягчил некоторые углы во взаимоотношения между стhанами. Если он будет настаивать на тех или иных вещах, то он будет неприемлемым для России и неэффективным в роли посла. С эти связаны его заявления по ядерному оружию, вступлению Украины в НАТО.

С другой стороны? Волкер занял позицию украинского руководства о том, что Россия виновна в конфликте. Ничего нового от посла США не прозвучало. Все последующие заявления Волкера будут лишь «замораживать конфликт» на Донбассе»,- сказал Р. Бортник.

Он добавил, что после переговоров Сурков – Волкер появится некое напряжение в «нормандском формате».

«Появилась политическая конкуренция за мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Но пока это сделать нереально»,- подчеркнул Р. Бортник.

По словам эксперта прорыва в минских соглашениях до 2019-2020 года ожидать не стоит.

«Прорыва в минских соглашениях до конца 2019 - начала 2020 года ожидать не стоит. Он возможен лишь после того, как в Украине пройдут выборы»,- уточнил Р. Бортник.

Источник: http://from-ua.com