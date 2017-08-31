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В ДНР ждут наступления украинских силовиков под Мариуполем
Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается вооруженной провокации со стороны украинских силовиков под Мариуполем с последующим обвинением ополченцев в обстреле подконтрольных Киеву территорий, передает РИА Новости.
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.
"Вооруженные силы ДНР в одностороннем порядке неуклонно соблюдают режим прекращения огня. В данных условиях командованием "АТО" поставлена задача на подготовку постановочных действий, цель которых – обвинение наших военнослужащих в обстрелах территории, временно оккупированной ВС Украины", — заявил журналистам в четверг заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, в районе села Саханка на юге ДНР был сбит беспилотник силовиков, который "осуществлял разведку целей и подготовку данных для стрельбы". "Мы изучили фото- и видеофайлы с карты памяти сбитого квадрокоптера и обнаружили интересные факты. Вашему вниманию представлены фотографии, на которых отчетливо видны две ракеты зенитно-ракетного комплекса, предположительно БУК, заложенные военнослужащими ВСУ в непосредственной близости от своих позиций недалеко от Водяного", — отметил Басурин.
Он не исключил, что эти ракеты планировалось "демонстрационно подорвать с целью фиксации наблюдателями миссии ОБСЕ и представителями СЦКК (Совместного центра по контролю и координации) результатов обстрела, якобы со стороны ВС ДНР".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Мариуполь, ДНР
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