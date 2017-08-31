Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ДНР ждут наступления украинских силовиков под Мариуполем

31.08.2017 16:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ДНР ждут наступления украинских силовиков под Мариуполем

Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается вооруженной провокации со стороны украинских силовиков под Мариуполем с последующим обвинением ополченцев в обстреле подконтрольных Киеву территорий, передает РИА Новости.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

"Вооруженные силы ДНР в одностороннем порядке неуклонно соблюдают режим прекращения огня. В данных условиях командованием "АТО" поставлена задача на подготовку постановочных действий, цель которых – обвинение наших военнослужащих в обстрелах территории, временно оккупированной ВС Украины", — заявил журналистам в четверг заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, в районе села Саханка на юге ДНР был сбит беспилотник силовиков, который "осуществлял разведку целей и подготовку данных для стрельбы". "Мы изучили фото- и видеофайлы с карты памяти сбитого квадрокоптера и обнаружили интересные факты. Вашему вниманию представлены фотографии, на которых отчетливо видны две ракеты зенитно-ракетного комплекса, предположительно БУК, заложенные военнослужащими ВСУ в непосредственной близости от своих позиций недалеко от Водяного", — отметил Басурин.

Он не исключил, что эти ракеты планировалось "демонстрационно подорвать с целью фиксации наблюдателями миссии ОБСЕ и представителями СЦКК (Совместного центра по контролю и координации) результатов обстрела, якобы со стороны ВС ДНР".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Мариуполь, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх