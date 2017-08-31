Вести АТО: Донетчина сотрясается от выстрелов, луганчане наслаждаются перемирием

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Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 19 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Потерь среди украинских бойцов нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УП.
Наиболее неспокойно было на Донецком направлении. Здесь после 18 часов боевики из гранатометов открывали огонь по украинским позициям в Авдеевский промзоне и у шахты Бутовка. А на подступах к Зайцевому и Каменке преступники применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.
На Приморском направлении активность противника была зафиксирована лишь в окрестностях Водяного. Здесь преступники трижды обстреляли опорные пункты ВСУ из крупнокалиберного пулемета.
На Луганском направлении на протяжении всех суток сохранялась тишина.
Как известно, в связи с началом нового учебного года на Донбассе объявлено очередное перемирие.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, ЛНР, АТО
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