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Донецкий университет-переселенец справил новоселье в Мариуполе
01.09.2017 12:30
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш 31 августа в Мариуполе открыл новый корпус Донецкого государственного университета управления, сообщает сайт «Новости Донбасса».
В пятиэтажном корпусе расположены 6 лекционных залов, 34 аудитории. В нем будут учиться 930 студентов, из которых 343 - переселенцы, 55 - жители из населенных пунктив вблизи линии соприкосновения, 208 - мариупольцы.
Финансирование ремонтных работ проводились в т.ч. за счет USAID в рамках проекта «Украинская инициатива повышения уверенности», бенефициаром которого является МВОТ.
Стоимость ремонта 20 млн.грн., включая благоустройство, утепление, оснащение помещений, оборудование мебелью, оргтехникой.
Теги: Донбасс, университет, Мариуполь
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