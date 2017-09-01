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Архив - Донецкая область

Донецкий университет-переселенец справил новоселье в Мариуполе

01.09.2017 12:30
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Донецкий университет-переселенец справил новоселье в Мариуполе

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш 31 августа в Мариуполе открыл новый корпус Донецкого государственного университета управления, сообщает сайт «Новости Донбасса».
В пятиэтажном корпусе расположены 6 лекционных залов, 34 аудитории. В нем будут учиться 930 студентов, из которых 343 - переселенцы, 55 - жители из населенных пунктив вблизи линии соприкосновения, 208 - мариупольцы.
Финансирование ремонтных работ проводились в т.ч. за счет USAID в рамках проекта «Украинская инициатива повышения уверенности», бенефициаром которого является МВОТ.
Стоимость ремонта 20 млн.грн., включая благоустройство, утепление, оснащение помещений, оборудование мебелью, оргтехникой.



Теги: Донбасс, университет, Мариуполь
 
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