В ОРДО в День знаний не открылись 111 школ - сепаратистские СМИ

01.09.2017 15:55

Сто одиннадцать школ не приступили к работе на оккупированной территории Донецкой области 1 сентября. Об этом журналистам в неподконтрольном Донецке сообщила так называемая "министр образования" Лариса Полякова.



"Сегодня 111 школ не смогли открыться по причине того, что они расположены близко к линии разграничения или не восстановлены", — сказала она.



Сепаратистские СМИ сообщают о свыше 142 тысячах школьников, которые 1 сентября приступают к учебе в школах на оккупированной территории Донецкой области.

Источник: http://www.ostro.org