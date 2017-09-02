Мариупольские патрульные в первый школьный день искали детей

02.09.2017 15:11

В первый школьный день в Мариуполе из-за халатности родителей потерялась семилетняя девочка и ее пятилетний брат. Об этом говорится на странице Патрульной полиции Мариуполя в Facebook , передает MRPL.CITY.

Пропажу детей обнаружил отец, который вернулся с работы около 15 часов. Его сожительница находилась в состоянии, похожем на алкогольное опьянение. Семилетняя дочь еще утром отправилась на праздник в школу и не вернулась. Дома также отсутствовал ее пятилетний брат. Мужчина сразу сообщил об исчезновении детей в полиции.

Меньше чем за полчаса патрульные нашли детей, проверяя прилегающую территорию. Дети объяснили, решили погулять и уже собирались возвращаться домой. Сейчас следователи занимаются дальнейшим рассмотрением дела.