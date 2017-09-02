На непідконтрольній частині Донбасу довелося звільнити 36 тисяч працівників – ДТЕК

02.09.2017 07:50

З часу проведеної бойовиками «націоналізації» на тимчасово не підконтрольних українській владі територіях Донбасу кількість промислових підприємств, що працюють, там скоротилася. Крім того, вплинула на роботу промисловості і торговельна блокада. За даними дослідження «Півроку після захоплення. Як працює промисловість «ДНР», вже 18 вугільних підприємств на окупованій території передані на консервацію та реструктуризацію.

Закривати підприємства на непідконтрольній території будуть і надалі, каже аналітик Донецького інституту інформації Віталій Сизов. Крім того, вугілля з окупованого Донбасу незаконно вивозитимуть до Росії.

«Якщо раніше можна було вивозити українське вугілля за кордон і продавати там легально, то зараз цього зробити не можна, тому вугілля вивозиться до Росії. Порти Азово-Чорноморського басейну Росії мають змогу вивозити 11,5 мільйонів тон вугілля. І зараз порти, найближчі до території України, – це порти Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону. Вони значно збільшили об’єм перевалки вугілля. Порт Ростову-на-Дону за 7 місяців цього року збільшив обробку вугілля на 50%», – розповів Сизов.

Через захоплення підприємств лише в одному холдингу ДТЕК роботу втратили 36 тисяч людей, каже голова антикризового штабу компанії Денис Діденко.

«За минулий рік підприємства, що здійснювали господарську діяльність на непідконтрольній території, акумулятивно сплатили в українській бюджет 4,2 мільярда гривень податків. Підприємства були захоплені, довелося звільнити 36 тисяч працівників. Всі зв’язки з захопленими підприємствами були обірвані», – каже Діденко.

Вугілля з захоплених шахт не можна вивозити

За словами Дениса Діденка, зараз усе вугілля, що лишилося на підприємствах, є об’єктом злочину, і за законом його не можуть вивозити з України. Але те, що в Росії збільшилося перевезення вугілля на прикордонній території, може означати: це вивозиться українське вугілля.

Взагалі ж, з 2014 року обсяг видобутку вугілля зменшився на половину, розповів заступник директора департаменту вугільно-промислового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Андрій Синюк.

«У 2014 році на видобувних підприємствах України виробничі потужності складали 83,8 мільйона тон. На перше січня 2017 року цей показник зменшився до 41,5 мільйона тон. Загалом, зменшення виробничої потужності відбулося на 70 відсотків», – каже Синюк.

Зараз у міністерстві розробили план, щоб вивести підприємства, що залишаються на підконтрольній території, на самоокупність, але чи дасть це результати, невідомо.

Источник: radiosvoboda.org



