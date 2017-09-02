В "ДНР" в копанке утонули двое горняков. Террористы топят шахты и развивают копанки

02.09.2017 14:30

«Власти» "ДНР" сообщили, что на шахте «Горизонт» в Макеевке произошел «прорыв воды и затопление», в результате чего пропали двое горняков.

Несколько странная информация, ибо обычно на шахтах возникают проблемы с газом метан. Но в данном случае речь идет о копанке, где невозможно соблюсти технику безопасности. Особенно, когда закрытые окружающие шахты затоплены. Сообщают местные жители в соцсетях:

«Макеевка. Горняцкий р-н. В копанке наткнулись на старую выработку, утонуло 2 человека».

«На копанке возле Высокого (Горняцкий р-н.) погибли 2 человека. Затопило копанку».

Между тем, террорист «Хрусталик» наехал на «министра» "ДНР" Ташкента (Александр Тимофеев) за системное закрытие и затопление шахт и «официальное» развитие копанок. Хотя логика в словах Ташкента присутствует (уголь из копанок дешевле, чем из шахт), для копанок надо в десятки раз меньше горняков, чем для шахт, что не может радовать последних. К тому же копанки разрабатывают мелкие пласты угля, то есть быстро исчерпаются…

Источник: real-vin.com