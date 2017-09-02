В Марьинском районе безработным предлагают работать в торговле

02.09.2017 20:10

Марьинским районным центром занятости 29 августа была проведена мини-ярмарка вакансий и услуг службы занятости для безработных, в т.ч. для внутренне перемещенных лиц с участием ООО «АТБ-Маркет» и ООО «Украинский Ритейл» по укомплектованию свободных рабочих мест по профессиям: продавец продовольственных товаров, кассир торгового зала, администратор зала, пекарь, грузчик. Об этом сообщает Донецкая областная государственная администрация.

В мероприятии приняли участие 31 человек, из них 4 человека, имеющие статус внутренне перемещенных лиц.

В рамках мероприятия с претендентами на работу были проведены индивидуальные собеседования, в результате которых 8 безработных изъявили желание ознакомиться с работой непосредственно на рабочих местах.

Во время мини-ярмарки вакансий и услуг службы занятости соискатели получили немало полезной и актуальной информации, связанной с трудоустройством, ознакомились со спецификой работы предприятий, получили информацию об основном составе работников, условиях труда, объеме работ, уровне заработной платы, а также с требованиями к претендентам на каждую вакантную должность.

Участники мероприятия получили квалифицированные консультации от специалистов РЦЗ по эффективному поиску работы.

Надеемся, что благодаря проведенному мероприятию, безработные найдут для себя работу, а предприятие - добросовестных и исполнительных работников.

Источник: kumar.dn.ua