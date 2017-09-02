В Покровском районе ревнивец ударил женщину ножом

02.09.2017 14:13

Сотрудники Покровского отдела полиции задержали 30-летнего местного жителя, который нанес своей любимой ножевое ранение.

Вчера, 1 сентября, в дежурную часть Покровского отдела полиции по телефонной линии «102» поступило сообщение неизвестного лица о том, что на территории одного из садовых обществ хутора Московский обнаружена женщина, которая нуждается в медицинской помощи. На место была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила пострадавшую в местную больницу.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что потерпевшей является 26-летняя местная жительница. Выяснилось, что вечером она вместе со своим 30-летним гражданским мужем распивали спиртное в одном из домов садового общества. После этого захмелевшая пара начала ссориться на почве ревности. Ссора переросла в драку. Во время выяснения отношений мужчина нанес любимой удар раскладным ножом в область живота.

Сейчас женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

В отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Источник: ddk.dn.ua