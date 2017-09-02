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«Власти Краматорска 3 месяца отказываются от реконструкции водопровода на деньги Мирового банка», - Геращенко
Горсовет Краматорска уже три месяца отказывается подписывать договор со словенской компанией Esotech, которая выиграла тендер Мирового банка на реализацию инфраструктурного проекта по ремонту системы водоснабжения в прифронтовом городе.
На реконструкцию водопровода в Краматорске Мировой банк выделил почти 3.5 миллиона долларов, передает ИА «Вчасно».
По информации вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, словенская компания не может приступить к работам, поскольку краматорский горсовет отказывается подписывать соответствующий меморандум.
На своей странице в Фейсбук политик сообщила, что такая позиция городских властей властей якобы связана с опасениями, что курс гривни может измениться, и из-за курсовой разницы возникнет какая-то финансовая нагрузка на местный бюджет.
«К горсовету обратился вице-премьер Геннадий Зубко с официальным письмом, что никаких подобных рисков у местного бюджета не существует в природе, что если возникнут риски, то это будет вопрос госбюджета, - сообщила Ирина Геращенко. - Но местная власть - в "отказе".... и отказывается от инициативы написать письмо в Минфин со своими «тревогами», мол, пусть Киев сам нам пишет, как он видит эту ситуацию».
По словам вице-спикера, несколько дней назад Краматорск посетил посол Словении в Украине Наташа Прах, которой местные власти пообещали наконец подписать меморандум. Однако, горсовет опять отказался подписывать соглашение, объяснив это тем, что ему нужны гарантии от Минфина, что курс гривни не упадет.
«Наши иностранные партнеры шокированы. - прокомментировала ситуацию Ирина Геращенко. - Они знают о проблемах с водоснабжением и инфраструктурой в регионе, и у них создается впечатление, что иногда европейцы больше проникаются проблемами Донбасса, чем региональная Донецкая власть».
Также политик отметила, что в городах Донбасса у власти остаются бывшие представители Партии Регионов, которые действуют не в интересах Донетчины. А также высказала предположение, что власти Краматорска преследуют личные финансовые интересы, а словенская компания просто отказывается «давать откаты».
Позже Ирина Геращенко сообщила, что после того, как она публично в сети рассказала о происходящем в Краматорске, местные депутаты начали писать ей письма и сообщения с информацией о краматорском водоканале, а главный инженер водоканала даже попытался поругаться с ней в социальной сети.
«Дорогие жители Краматорска, не бойтесь задавать местной власти вопросы, в том числе и о водопроводе, - написала политик в соцсети. - Дорогая краматорская власть, это ваше право — решать, как финансировать местные проекты инфраструктуры... Но если вы куда-то обратились и что-то там клянчили, то потом не ищите, как бы что-то еще намутить».
Также Ирина Геращенко порекомендовала краматорским чиновникам извиниться перед послом Словении Наташей Прах и заявила, что готовит депутатский запрос о том, сколько денег из бюджета Краматорска за минувшие годы было выделено на ремонт водопровода.
Теги: Донбасс, Краматорск, реконструкция, водопровод
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